СМИ: Глава комитета при администрации Апатитов уволился после конфликта в местном кафе

11 Дек. 12:03 2018-12-11T12:03:49+03:00

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На сайте комитета по управлению имуществом администрации города Апатиты до сих пор значится - его возглавляет Евгений Бежок. Впрочем, скоро имя председателя может поменяться.

Дело в том, что Евгений Бежок стал участником конфликта в кафе "Рандеву". Напомним, случился он 23 ноября. Сотрудникам заведения не понравилось, как вела себя компания, в которой отдыхал глава комитета, поэтому они вызвали полицию. Мирно разрешить ситуацию не удалось, поэтому мужчину в наручниках доставили в отделение.

Суд назначил ему наказание в виде пяти суток административного ареста. После этого Евгений Бежок смог вернуться на работу. Но пока непонятно, будет ли он и дальше возглавлять комитет.

- Сразу после отбытия административного наказания Евгений Сергеевич пришел ко мне с заявлением об увольнении и пояснил, что считает свой поступок несовместимым с профессиональной этикой муниципального служащего. Я взял тайм-аут для тщательной и взвешенной оценки ситуации. Изучив все обстоятельства, пришел к выводу, что наши точки зрения по этому поводу совпадают. Заявление было подписано, - рассказал глава администрации Апатитов Николай Бова "ХибИнформБюро".

Как стало известно "КП", сейчас Евгений Бежок находится в отпуске до 14 декабря. А его обязанности исполняет его заместитель Ольга Панкова.