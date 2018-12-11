Полицейские из Мурманска помогли туристке из Таиланда улететь домой

11 Дек. 11:41 2018-12-11T11:41:20+03:00

Визит в Мурманск запомнится гостье из Таиланда тем, как ее выручали наши полицейские. Фото: правительство Мурманской области

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Мурманская область с северным сиянием, колоритом саамской культуры, горнолыжными курортами стала магнитом для туристов. Все больше гостей к нам приезжает с другого конца материка, например, из Китая. Вот только не всегда отдых становится радужным.

Так, на прошлой неделе туристы из Поднебесной попали в ДТП под Териберкой. А в прошлую пятницу неприятная история приключилась с гостьей из Таиланда.

Женщина должна была в тот день улетать домой. И перед отъездом решила прогуляться по Мурманску, заскочив заодно в магазины. В какой-то момент она спохватилась: а где сумочка с деньгами и документами?

В растерянности туристка пошла в ближайшее офисное здание, где попросила сотрудников о помощи. А те вызвали полицию. Затем началось настоящее расследование. Где именно осталась сумочка, женщина вспомнить не могла. Может, в магазине, может, украли. Ситуация усложнялась тем, что общаться приходилось через переводчика.

К счастью, закончилось все хорошо.

- Сумка и документы были найдены в тот же день - в гостинице, туристка смогла улететь домой, - рассказала начальник отдела информации и общественных связей МВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.