2018-12-11T11:41:20+03:00
Общество

Полицейские из Мурманска помогли туристке из Таиланда улететь домой

Женщина потеряла сумку с документами и деньгами
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
Визит в Мурманск запомнится гостье из Таиланда тем, как ее выручали наши полицейские. Фото: правительство Мурманской областиВизит в Мурманск запомнится гостье из Таиланда тем, как ее выручали наши полицейские. Фото: правительство Мурманской области
Изменить размер текста:

Мурманская область с северным сиянием, колоритом саамской культуры, горнолыжными курортами стала магнитом для туристов. Все больше гостей к нам приезжает с другого конца материка, например, из Китая. Вот только не всегда отдых становится радужным.

Так, на прошлой неделе туристы из Поднебесной попали в ДТП под Териберкой. А в прошлую пятницу неприятная история приключилась с гостьей из Таиланда.

Женщина должна была в тот день улетать домой. И перед отъездом решила прогуляться по Мурманску, заскочив заодно в магазины. В какой-то момент она спохватилась: а где сумочка с деньгами и документами?

В растерянности туристка пошла в ближайшее офисное здание, где попросила сотрудников о помощи. А те вызвали полицию. Затем началось настоящее расследование. Где именно осталась сумочка, женщина вспомнить не могла. Может, в магазине, может, украли. Ситуация усложнялась тем, что общаться приходилось через переводчика.

К счастью, закончилось все хорошо.

- Сумка и документы были найдены в тот же день - в гостинице, туристка смогла улететь домой, - рассказала начальник отдела информации и общественных связей МВД России по Мурманской области Валерия Филиппова.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Липецка заполярным подводникам отправили 11 килограммов сала
Жители Апатитов делают фотографии в обнимку с большими сосульками
Ледяные горки и скульпторы в Мурманске 2019: где покататься, дата открытия
Два североморца из-за ложных показаний в деле об убийстве тоже пойдут под суд
«Живая классика» объединяет юных чтецов при помощи телемостов
«Роуминг, гудбай» поможет «правильно» встретить Новый год за границей
В Видяево запустят последний объект цифрового вещания в России
В Кандалакше ради мальчика, оставшегося дома в одиночестве, провели спасательную операцию
В Мурманске можно будет увидеть знаменитого мамонтенка Диму
Новый год-2019 в Мурманске: в ночь с 31 декабря на 1 января по городу будут ездить два автобуса и один троллейбус
Сотрудники полиции Мурманска выехали по странному звонку и нашли труп
Жители Мурманской области спасли водителя "КамАЗа", разбившегося под Лавной
Сенатор от Мурманской области награжден орденом Дружбы
В Мурманске временно не продают проездные билеты на автобусы и троллейбусы
Строители поздравили мурманчан с Новым годом и зажгли надпись "2019" окнами дома
Под Апатитами столкнулись три машины, погиб один из водителей
В Мурманске шампанское стоит дешевле, чем в Санкт-Петербурге и Москве
Мурманчанка пожаловалась на злых собак через популярный Интернет-сервис для обращений
Зураб Церетели лично наградил автора арт-проекта "Ловцы снов" в Никеле
Следком проверит гимназию №7 в Мурманске, где обрушился потолок
Галина Волчек рассказала, как в Мурманске познакомилась с будущим мужем