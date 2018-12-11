Следком Мурманской области: Родители мальчика, которого избили трое подростков, удовлетворены ходом проверки

11 Дек. 10:33 2018-12-11T11:11:57+03:00

Изначально сообщалось, что ребенок - инвалид, но оказалось, что это не так

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Родители 15-летнего подростка, видеозапись избиения которого появилась в мурманских соцсетях 5 октября, удовлетворены ходом проверки следственного комитета.

Первая информация об этом инциденте появилась в сети несколько месяцев назад, подаваясь с некоторым искажением фактов. Изначально сообщалось, что пострадавший ребенок - инвалид и действие подростковых разборок происходило на Абрам-мысе.

– Родители мальчика полностью удовлетворены тем, как идет проверка. Следователи, которые этим занимаются, постоянно находятся с ними в контакте. Безусловно, случай одиозный но, к счастью, заключением медиков установлено, что здоровью ребенка не нанесен вред, он получил небольшие ссадины, – рассказала «КП» старший помощник руководителя следственного управления СКР по Мурманской области Наталия Тростина. – Стоит отметить также, что подросток не является инвалидом, как об этом сообщается в некоторых соцсетях.

С пострадавшим продолжают работать специалисты Центра психолого-педагогической реабилитации, они же занимаются вопросам ресоциализации троих нападавших на него ребят.

Сейчас следствием проверка по факту избиения продолжается, в ее ходе устанавливаются дополнительные обстоятельства случившегося.

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