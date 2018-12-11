2018-12-11T11:18:58+03:00
Общество

Мурманская область показала плохой результат в рейтинге вредных привычек

Наш регион занял 69 место из 85 возможных
Мария ПАШЕНКОВА
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Жители Мурманской области оказались склонны к вредным привычкам. Хотя в Санкт-Петербурге дела обстоят еще хуже.Жители Мурманской области оказались склонны к вредным привычкам. Хотя в Санкт-Петербурге дела обстоят еще хуже.Фото: Иван МАКЕЕВ
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Стакан наполовину пуст или наполовину полон? Тут уж как посмотреть. Но в исследовании от "РИА Рейтинг" про вредные привычки Мурманская область показала скорее плохой результат, чем хороший.

- В его основе лежат шесть показателей, характеризующих распространенность трех основных вредных привычек среди населения: алкоголизм, наркомания и табакокурение. Учитывались потребление табачных изделий, продажа алкогольных напитков в абсолютном алкоголе, количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также смертность от случайных отравлений алкоголем и количество преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами в 2017 году, - поясняют авторы работы.

Чтобы найти Мурманскую область, надо листать страницы рейтинга ближе к концу. Ведь наш регион находится между Алтаем и Костромской областью на 69 строке из 85 возможных.

На последнем месте расположилась Еврейская автономная область. А вот примерами для поздражания в здоровом образе жизни стали Чеченская республика - первое место, Ингушетия и Дагестан - второе и третье места соответственно. Москва находится только на 57 месте, а Санкт-Петербург показал результат еще хуже - 76 место.

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