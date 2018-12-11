2018-12-11T09:43:41+03:00
Общество

Шанс на миллион: Врачи спасли девушку, которую в Мурманске сбило такси

Надежда Перхурова не только выжила, но и быстро поправляется
Есения ДОБРОНРАВОВА
Поделиться:
Красавица Надежда уже идет на поправку. Желаем девушке здоровья! Фото: vk.com/zapvertikalКрасавица Надежда уже идет на поправку. Желаем девушке здоровья! Фото: vk.com/zapvertikal
Изменить размер текста:

Надя родилась в рубашке. А врачи Мурманской областной больницы имени П.А. Баяндина сделали чудо, вернув красивую девушку с того света.

Авария произошла 12 ноября недалеко от "Северного Нагорного" в столице Заполярья. На "зебре", где нет светофора, такси сбило 18-летнюю Надежду Перхурову. Для водителей этот участок сложный - спуск с сопки, нерегулируемый переход находится недалеко от поворота. А для пешеходов - опасный: с одной из сторон "зебры" деревья, и если резко выйти на дорогу из-за них, есть шанс, что автолюбитель сразу не остановится.

В причине, почему Надежда попала под колеса, разбирается ГИБДД. Девушка получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Врачи даже погрузили ее в медикаментозный сон. Сразу сказали, что шансов на спасение не так много. Но родные северянки верили, что произойдет чудо. И врачи областной больницы его сделали.

- Замечательные нейрохирурги Короткая Юлия Викторовна и Мышковский Александр Викторович спасли жизнь нашей девочке. Благодаря их стараниям и вашей помощи Надежда не только выжила, но и стала быстро поправляться. Люди! Спасибо вам большое! Дай Бог вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия! - поблагодарила в "ВКонтакте" всех, кто следил и помогал, сестра Надежды Ксения Шмакова.

Ранее для семьи собирали деньги, т.к. мама девушек работает медсестрой в Печенгской ЦРБ, и семейный бюджет скромен. А из-за несчастья женщине пришлось взять отпуск за свой счет и уехать в Мурманск, чтобы находиться рядом с дочерью.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Липецка заполярным подводникам отправили 11 килограммов сала
Жители Апатитов делают фотографии в обнимку с большими сосульками
Ледяные горки и скульпторы в Мурманске 2019: где покататься, дата открытия
Два североморца из-за ложных показаний в деле об убийстве тоже пойдут под суд
«Живая классика» объединяет юных чтецов при помощи телемостов
«Роуминг, гудбай» поможет «правильно» встретить Новый год за границей
В Видяево запустят последний объект цифрового вещания в России
В Кандалакше ради мальчика, оставшегося дома в одиночестве, провели спасательную операцию
В Мурманске можно будет увидеть знаменитого мамонтенка Диму
Новый год-2019 в Мурманске: в ночь с 31 декабря на 1 января по городу будут ездить два автобуса и один троллейбус
Сотрудники полиции Мурманска выехали по странному звонку и нашли труп
Жители Мурманской области спасли водителя "КамАЗа", разбившегося под Лавной
Сенатор от Мурманской области награжден орденом Дружбы
В Мурманске временно не продают проездные билеты на автобусы и троллейбусы
Строители поздравили мурманчан с Новым годом и зажгли надпись "2019" окнами дома
Под Апатитами столкнулись три машины, погиб один из водителей
В Мурманске шампанское стоит дешевле, чем в Санкт-Петербурге и Москве
Мурманчанка пожаловалась на злых собак через популярный Интернет-сервис для обращений
Зураб Церетели лично наградил автора арт-проекта "Ловцы снов" в Никеле
Следком проверит гимназию №7 в Мурманске, где обрушился потолок
Галина Волчек рассказала, как в Мурманске познакомилась с будущим мужем