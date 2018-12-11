Шанс на миллион: Врачи спасли девушку, которую в Мурманске сбило такси

11 Дек. 09:43 2018-12-11T09:43:41+03:00

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Надя родилась в рубашке. А врачи Мурманской областной больницы имени П.А. Баяндина сделали чудо, вернув красивую девушку с того света.

Авария произошла 12 ноября недалеко от "Северного Нагорного" в столице Заполярья. На "зебре", где нет светофора, такси сбило 18-летнюю Надежду Перхурову. Для водителей этот участок сложный - спуск с сопки, нерегулируемый переход находится недалеко от поворота. А для пешеходов - опасный: с одной из сторон "зебры" деревья, и если резко выйти на дорогу из-за них, есть шанс, что автолюбитель сразу не остановится.

В причине, почему Надежда попала под колеса, разбирается ГИБДД. Девушка получила тяжелые травмы и была госпитализирована. Врачи даже погрузили ее в медикаментозный сон. Сразу сказали, что шансов на спасение не так много. Но родные северянки верили, что произойдет чудо. И врачи областной больницы его сделали.

- Замечательные нейрохирурги Короткая Юлия Викторовна и Мышковский Александр Викторович спасли жизнь нашей девочке. Благодаря их стараниям и вашей помощи Надежда не только выжила, но и стала быстро поправляться. Люди! Спасибо вам большое! Дай Бог вам и вашим семьям крепкого здоровья и благополучия! - поблагодарила в "ВКонтакте" всех, кто следил и помогал, сестра Надежды Ксения Шмакова.

Ранее для семьи собирали деньги, т.к. мама девушек работает медсестрой в Печенгской ЦРБ, и семейный бюджет скромен. А из-за несчастья женщине пришлось взять отпуск за свой счет и уехать в Мурманск, чтобы находиться рядом с дочерью.