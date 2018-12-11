В Октябрьском округе Мурманска на 8 улицах из-за аварии отключился свет

11 Дек. 09:02 2018-12-11T09:02:10+03:00

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К перебоям с электричеством мурманчанам не привыкать. Достаточно вспомнить, как в конце октября Мурманск вместе с Росляково и Североморск остали без света, блэкаут с перерывами длился несколько дней. А потом энергетики все пугали, что из-за ненастной погоды и снега ситуация может повториться.

Но в ноябре северяне вздохнули свободно... свет пропал только в декабре.

Вечером 10 декабря, около 17.35, из-за аварии обесточился Октябрьский округ.

- От электроснабжения были частично отключены объекты расположенные на улицах Загородной, Челюскинцев, Папанина, Туристов, Карла Либкхнета, Водопроводном переулке, Терском переулке, проспекте Ленина, - уточнили в мэрии Мурманска.

На устранении неполадок специалистам понадобилось около 40 минут.

А в Первомайском округе была уже другая причина, почему пропадал свет (здесь он скорее мигал, т.к. гас на несколько секунд). Как рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе, поводом послужило опускание земли в системе шин. Перебои наблюдались в 66 домах на улицах Копытова, Бабикова, Героев Рыбачьего и на проспекте Кольский. Электроснабжение восстановили в 19.15.