В 2019 году жители Мурманской области смогут получить бесплатные консультации адвокатов

10 Дек. 18:49 2018-12-10T18:49:50+03:00

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Увы, в нашей стране нет традиции обращаться к адвокатам и юристам, если возникают спорные вопросы. А жаль! Ведь в большинстве случаев именно профессионал этой области способен оказать помощь. И чем раньше человек ее получит, тем быстрее он разрешит свою проблему.

Мало кто знает, но жители Заполярья могут получить юридическую помощь бесплатно. Специально для этого министерство юстиции Мурманской области из года в год публикует список адвокатов, которые в соответствии с постановлением правительства, оказывают подобную услугу на безвозмездной основе. В перечень 2019 года вошли 52 человека. Юридическую помощь на безвоззмедной основе оказывают не только в столице Заполярья, но и в Кировске, Апатитах, Североморске, Полярных Зорях, Полярном, Умбе...

Найти специалиста в своем городе всегда можно на сайте министерства. Сам же список содержит адреса мест приема граждан и контактные телефоны адвокатов.