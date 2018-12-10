Финал фестиваля "Трасса" пройдет в Оленегорске 15 декабря

10 Дек. 15:27 2018-12-10T16:35:26+03:00

За победу будут бороться две сборные

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На этой неделе в Оленегорске состоится большой финал. Уже 15 декабря в 16.00 на сцене Дворца культуры Оленегорска (ул. Мира, 38а) будет подведен итог фестивалю "Трасса-2018". В решающем творческом сражении встретятся сборные Оленегорска и Кольского районов.

Удивляться не стоит. В этом году "Трасса" прошла через ребрендинг. И теперь ее участники объединяются в команды, каждая из которых представляет свой муниципалитет.

Так, отборочные этапы прошли сборные Кандалакшского, Терского, Ковдорского районов, Мурманска, Видяево и Кольского района, Мончегорска, Оленегорска, Апатитов и Кировска, ЗАТО Заозерск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск и Печенгского района, объединенная команда Ловозерского района и города Полярные Зори.

Затем их число с каждым этапом сокращалось, пока не осталось всего два финалиста.

Напомним, на фестивале участники поют, танцую, рассказывают стихотворения, показывают открывки из театральных постановок. А для итоговой встречи будут подготовлены самые яркие номера.

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Участники фестиваля раздвигают рамки творчества (подробности).