2018-12-10T15:21:03+03:00
Общество

Перед новогодними праздниками общественный транспорт Мурманска будет ходить по-новому

Кроме того, до конца года горожан порадуют тремя новыми троллейбусами
Анна СТЕПАНОВА
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Впереди нас ждут долгие выходные и праздники.Впереди нас ждут долгие выходные и праздники.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Мурманские автобусы и троллейбусы перешли на зимний график работы в конце октября. И спустя месяц, в декабре, расписание общественного транспорта снова ждут нововведения.

– С 17 до 30 декабря 2018 года на всех троллейбусных и автобусных маршрутах № 1, 5, 10А, 11, 18, 19, 27, 29, 33Р, 3Т, 4Т, 6Т вводится новое расписание на будни. Ознакомиться с ним можно на нашем сайте, – рассказывают в АО «Электротранспорт».

Кроме того, с 22 по 30 декабря на троллейбусных маршрутах № 4 и № 6 в выходные дни вводится новое расписание с сокращенным интервалом движения.

Середина месяца в целом окажется для предприятия богатой на новизну. В четверг, 13 декабря, выйдет на маршрут низкопольный автобус большой вместимости МАЗ-103. Плюс до конца года мурманчан порадуют еще тремя новыми троллейбусами.

– Готовится к выпуску и низкопольный троллейбус Вологодского троллейбусного завода. И уже неделю работает на маршрутах новый автобус малой вместимости Газель-Next, – подчеркивают в «Электротранспорте».

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