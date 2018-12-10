2018-12-10T16:02:48+03:00
Происшествия

Соцсети: у "Ждущей" в Мурманске произошло массовое задержание

Ночью к памятнику были стянуты тревожные службы
Мария ПАШЕНКОВА
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В ночь с 9 на 10 декабря в Мурманске тревожные службы съехались к "Ждущей". Фото: tripadvisor.comВ ночь с 9 на 10 декабря в Мурманске тревожные службы съехались к "Ждущей". Фото: tripadvisor.com
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"Что проиходит?" - этим вопросом задались жители домов рядом с памятником "Ждущей", когда увидели, что в ночь с 9 на 10 декабря сюда прибыли тревожные службы.

- Из окна видно пять УАЗиков полиции, две машины ДПС и следователей. Уже долго стоят. Конечка (конечная остановка автобуса №18, - Ред.) перекрыта, одну машину белую обыскивают, трое на копоте, - рассказал в группе "Мурманск. ДТП. ЧП." пользователь с ником Евгений Анатольевич.

Очевидцы также сообщают о нескольких задержанных. В полиции Мурманска пока не рассказали подробности, что же случилось у "Ждущей", ведь они составляют тайну в интересах правоохранительных органов.

- Была проверка оперативной информации, - уточнила начальник отдела информации и общественных связей Валерия Филиппова.

К слову, разъезжаться с места происшествия тревожные службы стали только после двух часов ночи.

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