В Североморске завхоз детского сада попалась на мошенничестве

10 Дек. 13:32 2018-12-10T14:30:25+03:00

Женщина присвоила себе работу оператора стиральных машин, но выполнять ее не собиралась

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Два года завхозу детского сада № 30 в Североморске удавалось водить всех за нос. В стенах учреждения с морским названием «Кораблик» женщина с ловкостью вносила ложь в документы и таким способом смогла получить прибавку к зарплате – свыше 134 тысяч рублей.

– С 10 марта 2016-го по 9 апреля 2018 года она составляла табеля учета рабочего времени, в которых указывала, что выполняет работу на 0,5 ставки по должности оператора стиральных машин. Фактически же каких-либо работ по данной должности не выполняла. Табеля учета, с внесенными в них ложными сведениями, подсудимая направляла в Централизованную бухгалтерию управления образования администрации ЗАТО Североморск для получения зарплаты, – рассказали подробности преступной схемы в прокуратуре Мурманской области.

Когда мошенничество с использованием служебного положения было раскрыто, на начальника хозяйственного отдела детсада завели уголовное дело. Женщина пошла на сотрудничество и добровольно погасила ущерб на приличную сумму - 75 тысяч рублей, оставшаяся часть была взыскана с нее судом.

Согласно решению Североморского суда, завхоз приговорена к условному сроку.

– Местной жительнице районным судом назначено наказание в виде лишения свободы на 1 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. Приговор еще не вступил в законную силу, – подчеркивают в надзорном ведомстве.

В Мурманске несколько месяцев назад огласили решение по похожему делу. Напомним, заведующая детским садом в заполярной столице получала зарплату за несуществующего повара.