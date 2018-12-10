2018-12-10T12:57:46+03:00
Происшествия

Мурманчанин продал почти 2 тысячи поддельных таблеток

На фальшивых лекарствах 29-летний мужчина заработал 110 тысяч рублей
Ника СВЕТЛОВА
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Мурманчанин продавал таблетки - копии лекарств - хотя документов на них у него не было.Мурманчанин продавал таблетки - копии лекарств - хотя документов на них у него не было.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Лишение свободы до 5 лет и штраф от 500 тысяч до 2 миллионов рублей грозит 29-летнему мурманчанину, который решил заработать на дженериках - копиях лекарственных препаратов.

- По версии предварительного следствия, мужчина продал за 110 тысяч рублей 1800 таблеток. Лекарственных средств, незарегистрированных в установленном законом порядке на территории России, - рассказали в прокуратуре Мурманской области.

Таблетки оказались контрафактом, ведь они были ввезены в регион с нарушением закона и нужных бумаг не имели. Но это не помешало мурманчанину продавать их достаточно долго.

Прокуратура Ленинского округа уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении данного мужчины. Ему вменяют часть 1 статьи 238.1 УК (незаконный сбыт незарегистрированных лекарственных средств, совершенный в крупном размере). Теперь материалы дела направлены в районный суд для рассмотрения по существу.

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