В Росляково 79-летнюю женщину сбили у кладбища
Минувшие выходные в Мурманской области запомнятся большим числом серьезных аварий. Так, на 3 километре дороги «Кандалакша – Полярные зори» столкнулись BMW и Volkswagen. По уточненным данным от ГИБДД региона, пострадали четыре человека: 35-летний водитель Volkswagen, его 6-летний пассажир, две пассажирки из BMW, 32 и 37 лет.
Еще одно страшное ДТП произошло 9 декабря в 15.55 в Росляково.
- На 8 километре автоподъезда к Североморску водитель автомобиля Mitsubishi допустил наезд на 79-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. В результате происшествия пострадавшая госпитализирована, - рассказала «КП» инспектор по пропаганде ГИБДД города Мурманска Инна Башмакова.
В соцсетях появилась информация, что пожилая северянка умерла в больнице, но официального подтверждения этой информации нет.
Женщина всего несколько метров не дошла до нерегулируемого пешеходного перехода, который находился рядом, у остановки общественного транспорта. Пострадавшая шла со стороны росляковского кладбища и храма святого архистратига Михаила.