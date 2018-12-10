2018-12-10T12:28:44+03:00
Происшествия

В Росляково 79-летнюю женщину сбили у кладбища

Пострадавшая всего несколько метров не дошла до пешеходного перехода
Мария ПАШЕНКОВА
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Женщину В Росляково сбили в нескольких метрах от пешеходного перехода. Фото: vk.com/zelloseverЖенщину В Росляково сбили в нескольких метрах от пешеходного перехода. Фото: vk.com/zellosever
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Минувшие выходные в Мурманской области запомнятся большим числом серьезных аварий. Так, на 3 километре дороги «Кандалакша – Полярные зори» столкнулись BMW и Volkswagen. По уточненным данным от ГИБДД региона, пострадали четыре человека: 35-летний водитель Volkswagen, его 6-летний пассажир, две пассажирки из BMW, 32 и 37 лет.

Еще одно страшное ДТП произошло 9 декабря в 15.55 в Росляково.

- На 8 километре автоподъезда к Североморску водитель автомобиля Mitsubishi допустил наезд на 79-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте. В результате происшествия пострадавшая госпитализирована, - рассказала «КП» инспектор по пропаганде ГИБДД города Мурманска Инна Башмакова.

В соцсетях появилась информация, что пожилая северянка умерла в больнице, но официального подтверждения этой информации нет.

Женщина всего несколько метров не дошла до нерегулируемого пешеходного перехода, который находился рядом, у остановки общественного транспорта. Пострадавшая шла со стороны росляковского кладбища и храма святого архистратига Михаила.

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