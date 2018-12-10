2018-12-10T12:17:48+03:00
Общество

Поезда «Мурманск-Санкт-Петербург» станут еще быстрее

Время стоянки в Петрозаводске сократят
Анна СТЕПАНОВА
Поделиться:
Электровозы ЭП-20 могут вести поезда со скоростью до 160 километров в час!Электровозы ЭП-20 могут вести поезда со скоростью до 160 километров в час!Фото: Виктор КОСТРОВ
Изменить размер текста:

Северная столица становится ближе для мурманчан. С начала года время в пути поезда № 21/22 «Мурманск-Санкт-Петербург» сократилось на 1 час 20 минут. Все благодаря новым двухсистемным электровозам ЭП-20, которые позволили проезжать станцию «Свирь» без смены локомотива и стоянки более 30 минут, как это происходило раньше. Теперь на станции поезд останавливается на 6 минут, только для посадки и высадки пассажиров.

В субботу же стало известно, что время в пути сократиться еще на 15 минут. На станции «Петрозаводск» ситуация будет аналогична «Свири».

– Таким образом, расстояние свыше 1400 километров между Мурманском и Санкт-Петербургом поезд будет преодолевать всего за 24 часа 18 минут. Остановок в пути длительностью более 10 минут останется всего четыре! Это станции «Апатиты-1», «Кандалакша», «Кемь» и «Петрозаводск». Это намного быстрее любого другого поезда на мурманском ходу, включая фирменную «Арктику», – сообщает портал «51 transport».

На этом процесс сокращения не закончится, ведь первый электровоз с номером 029 уже поступил в депо «Кандалакша». В ближайшие дни ожидается поступление еще нескольких машин.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Липецка заполярным подводникам отправили 11 килограммов сала
Жители Апатитов делают фотографии в обнимку с большими сосульками
Ледяные горки и скульпторы в Мурманске 2019: где покататься, дата открытия
Два североморца из-за ложных показаний в деле об убийстве тоже пойдут под суд
«Живая классика» объединяет юных чтецов при помощи телемостов
«Роуминг, гудбай» поможет «правильно» встретить Новый год за границей
В Видяево запустят последний объект цифрового вещания в России
В Кандалакше ради мальчика, оставшегося дома в одиночестве, провели спасательную операцию
В Мурманске можно будет увидеть знаменитого мамонтенка Диму
Новый год-2019 в Мурманске: в ночь с 31 декабря на 1 января по городу будут ездить два автобуса и один троллейбус
Сотрудники полиции Мурманска выехали по странному звонку и нашли труп
Жители Мурманской области спасли водителя "КамАЗа", разбившегося под Лавной
Сенатор от Мурманской области награжден орденом Дружбы
В Мурманске временно не продают проездные билеты на автобусы и троллейбусы
Строители поздравили мурманчан с Новым годом и зажгли надпись "2019" окнами дома
Под Апатитами столкнулись три машины, погиб один из водителей
В Мурманске шампанское стоит дешевле, чем в Санкт-Петербурге и Москве
Мурманчанка пожаловалась на злых собак через популярный Интернет-сервис для обращений
Зураб Церетели лично наградил автора арт-проекта "Ловцы снов" в Никеле
Следком проверит гимназию №7 в Мурманске, где обрушился потолок
Галина Волчек рассказала, как в Мурманске познакомилась с будущим мужем