Поезда «Мурманск-Санкт-Петербург» станут еще быстрее

10 Дек. 11:35 2018-12-10T12:17:48+03:00

Электровозы ЭП-20 могут вести поезда со скоростью до 160 километров в час! Фото: Виктор КОСТРОВ

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Северная столица становится ближе для мурманчан. С начала года время в пути поезда № 21/22 «Мурманск-Санкт-Петербург» сократилось на 1 час 20 минут. Все благодаря новым двухсистемным электровозам ЭП-20, которые позволили проезжать станцию «Свирь» без смены локомотива и стоянки более 30 минут, как это происходило раньше. Теперь на станции поезд останавливается на 6 минут, только для посадки и высадки пассажиров.

В субботу же стало известно, что время в пути сократиться еще на 15 минут. На станции «Петрозаводск» ситуация будет аналогична «Свири».

– Таким образом, расстояние свыше 1400 километров между Мурманском и Санкт-Петербургом поезд будет преодолевать всего за 24 часа 18 минут. Остановок в пути длительностью более 10 минут останется всего четыре! Это станции «Апатиты-1», «Кандалакша», «Кемь» и «Петрозаводск». Это намного быстрее любого другого поезда на мурманском ходу, включая фирменную «Арктику», – сообщает портал «51 transport».

На этом процесс сокращения не закончится, ведь первый электровоз с номером 029 уже поступил в депо «Кандалакша». В ближайшие дни ожидается поступление еще нескольких машин.