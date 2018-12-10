2018-12-10T10:31:48+03:00
Происшествия

В реке Тулома нашли тело 49-летнего рыбака

Мужчина утонул, а тревогу забила его жена
Мария ПАШЕНКОВА
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Тело жителя Кольского района нашли в реке Тулома. Фото: trassa.narod.ruТело жителя Кольского района нашли в реке Тулома. Фото: trassa.narod.ru
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Процессуальная проверка проводится следственными органами СКР по Мурманской области по факту обнаружения тела рыбака в реке Тулома, в районе 23 километра автодороги Кола – Лотта.

49-летнего мужчину, жителя Кольского района, нашли в воде.

- По предварительной информации, он утонул. Мужчина ушел на рыбалку несколько дней назад, а когда не вернулся, его жена обратилась за помощью, - рассказала "КП" старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Мурманской области Наталия Тростина.

К сожалению, это не первая гибель рыбака в Мурманской области во время зимнего лова. Напомним, с 7 ноября стали искать жителя Килпъявра Ардалиона Петрова. Мужчина даже успел выложить в Интернет несколько видео с рыбалки, а потом пропал. Тело северянина достали из воды водолазы. А в октябре за выходные погибли сразу два рыбака - из Апатитов и Оленегорска.

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