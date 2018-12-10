2018-12-10T17:32:39+03:00
Происшествия

В Никеле хулиганы забросали окно жилой квартиры камнями и пообещали сжечь ее

Пострадавшая семья стала получать угрозы в "ВКонтакте"
Есения ДОБРОНРАВОВА
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в Никеле неизвестные бросили камень в окно, у которого спит маленький ребенок. Фото: Алена Сидоренков Никеле неизвестные бросили камень в окно, у которого спит маленький ребенок. Фото: Алена Сидоренко
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- Я в Никеле почти никого не знаю! Живу с мужем и ребенком и никого не трогаю, - Алене Сидоренко сложно сдержать эмоции.

Впрочем, тем, кто прочитал ее крик души в "ВКонтакте", тоже. Началось все с того, что когда девушка открывала окна на проветривание, несовершеннолетние хулиганы бросали в них камушки. Было неприятно, но никто не пострадал. А потом "шутки" стали злее и опаснее.

- 7 декабря камень бросили нам в закрытое окно. В то, у которого спит моя маленькая доченька! Есть предположение, что это сделали учащиеся школы, которая находится на площади, - возмущается Алена.

Но и на этом дело не закончилось. Девушке стал писать Александр Л. Судя по его странице, ему 23 года и он житель Заполярного. Молодой человек стал угрожать Алене.

- Это я с другом кидал тебе камни в окно. Я тебе в форточку Корсар-8 (фитильная петарда, - Ред.) закину, и будет хороший подрыв. Хата сгорит вместе с ребенком, - написал Александр в личные сообщения девушке.

Разбираться с ним Алена решила через полицию...

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