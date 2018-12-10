Кошка из Мурманска полетит на ПМЖ в Москву

10 Дек. 08:52 2018-12-10T08:52:34+03:00

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Кто бы мог подумать, что беременная трехцветная кошка, прибившаяся к одному из учреждений столицы Заполярья, в будущем станет настоящей столичной штучкой. Но именно так было предначертано судьбой двухлетней красавице Пандоре.

- После того, как ее малыши подросли и нашли семьи, свой уютный дом стала искать и мама. И довольно быстро ей улыбнулась удача - она запала в душу бывшим мурманчанам, которые совсем недавно переехали жить в Москву, - рассказывает руководитель группы «Подари шанс» - помощь бездомным животным» Юлия Рекало. - Это родственники нашего волонтера, люди проверенные и надежные, что в данном случае особенно важно. Ведь если что случится, помочь своему пусть и бывшему подопечному на таком расстоянии мы не сможем. По этой причине наши кошки и собаки крайне редко отправляются на ПМЖ за пределы области.

Но в случае с Пандорой все сложилось, как надо. Кот новых хозяев северной красавицы умер, и они долго не решались обзавестись новым любимцем. Потом рассматривали кандидатуры питомцев столичных фондов, но в душу запала именно Пандора. Еще бы: помимо природной красоты кошка обладает еще и ласковым характером. Очень быстро нашелся и человек, готовый по дороге в первопрестольную прихватить пушистую попутчицу. Так что уже скоро Пандора полетит в новую домашнюю жизнь, полную любви и заботы.