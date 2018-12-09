В Мурманске у дома престарелых столкнулись две машины
Эта суббота, 8 декабря, оказалась очень аварийной. В лобовом столкновении под Кандалакшей пострадали три человека, включая ребенка. В Мурманске на проспекте Кольский свадебная машинавы улетела на ограждение.
Еще одна серьезная авария случилась около девяти вечера тоже в областном центре. В районе дома престарелых, на перекрестке улиц Старостина и Верхне-Ростинской шоссе, столкнулись две легковушки.
На месте работали спасатели, т.к. была угроза взрыва машин.
- Спасателями производились работы по ограждению места, обеспечению безопасности и отключению аккумуляторов, - уточнили в областном МЧС.
Этот перекресток у мурманских водителей пользуется дурной славой, т.к. здесь нередко возникают аварийные ситуации и околоаварийные.
- Да как так??? Там уже светофор сделали, чтобы красный горел 5 секунд... Куда так нестись? - удивляется в группе "Мурманск ДТП ЧП" Игорь Харченко.
Информация о пострадавших уточняется.
ДТП на ВРШ.Мурманск, ВРШ