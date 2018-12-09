2018-12-09T16:13:45+03:00
Происшествия

В Мурманске у дома престарелых столкнулись две машины

На месте работали спасатели [видео]
Мария ПАШЕНКОВА
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Авария произошла вечером 8 декабря у дома престарелых в Мурманске. Фото: архив "КП"Авария произошла вечером 8 декабря у дома престарелых в Мурманске. Фото: архив "КП"
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Эта суббота, 8 декабря, оказалась очень аварийной. В лобовом столкновении под Кандалакшей пострадали три человека, включая ребенка. В Мурманске на проспекте Кольский свадебная машинавы улетела на ограждение.

Еще одна серьезная авария случилась около девяти вечера тоже в областном центре. В районе дома престарелых, на перекрестке улиц Старостина и Верхне-Ростинской шоссе, столкнулись две легковушки.

На месте работали спасатели, т.к. была угроза взрыва машин.

- Спасателями производились работы по ограждению места, обеспечению безопасности и отключению аккумуляторов, - уточнили в областном МЧС.

Этот перекресток у мурманских водителей пользуется дурной славой, т.к. здесь нередко возникают аварийные ситуации и околоаварийные.

- Да как так??? Там уже светофор сделали, чтобы красный горел 5 секунд... Куда так нестись? - удивляется в группе "Мурманск ДТП ЧП" Игорь Харченко.

Информация о пострадавших уточняется.

ДТП на ВРШ.Мурманск, ВРШ

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