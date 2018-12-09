В Мурманске свадебная машина попала в аварию

9 Дек. 09:30 2018-12-09T09:30:47+03:00

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Вечером 7 декабря эту машину было сложно не заметить. Белоснежный белый Volkswagen вылетел с проезжей части на проспекте Кольский в Мурманске - рядом с "Северным Нагорным" - и "сел" на забор.

Но не только этим он цеплял взгляд. На машине были свадебные украшения. И северяне сразу стали гадать, с праздника или на праздник ехала иномарка и были ли в салоне молодожены или гости. ДТП даже стало поводом для шуток, хотя смешного мало: Volkswagen сильно пострадал, да и забор, на который он вылетел, тоже.

Впрочем, как рассказали очевидцы, ни новоиспеченных супругов, ни гостей, к счастью, в машине не было.

- И свадьба тут вовсе ни при чем. Украшения не сняли просто, можно подумать, никто елку в марте не разбирал. Сотрудники ГИБДД установили, что вины водителя нет, аварию спровоцировал водитель другого авто. Но суть в другом. В 18.00 эвакуатор запросил 8 тысяч рублей, чтобы просто снять машину с ограждения, она на ходу. А в 22.00 - уже 15 тысяч, - написала в группе "Мурманск ДТП ЧП" Елена Казимирова.

Информация о пострадавших еще уточняется в ОГИБДД города.