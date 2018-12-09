В Мурманской области сошло уже девять лавин

9 Дек. 10:57 2018-12-09T10:57:49+03:00

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У заполярных спортсменов радость - в Хибинах открыт сезон катания на лыжах и сноуборде. В горах уже достаточно снега для любителей активного отдыха. Но есть и обратная сторона медали: появился риск схода лавины.

- По данным на вчерашний день, с начала лавиноопасного периода, который в регионе начался с 19 ноября, уже произошло 9 сходов лавин, - рассказали в областном МЧС. - Как правило, сход снега происходит со склонов крутизной более 30°, если склон без кустарника и деревьев - при крутизне более 20°. При более 45° лавины сходят практически при каждом снегопаде.

Самые опасные районы - Хибины и Ловозерские тундры.

Туристам и тем, кто собирается отправиться в горы на маршрут, нельзя забывать, что перед этим необходимо зарегистрироваться по телефону (81531) 58-895 - это Мурманский арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС России. И "золотое" правило - кататься можно только на оборудованных склонах.