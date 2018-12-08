В Мурманске собирают деньги на стерилизацию беременного шпица из собачьего концлагеря

8 Дек. 17:21 2018-12-08T17:36:55+03:00

Из 11 оставшихся в Мурманске шпицев пока не нашли дом только трое. И Тося одна из них. Фото: Виктория Литвин.

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Те, кто уже приютил у себя восемь шпицев, освобожденных из-под опеки горе-заводчицы, устроившей для породистых собак настоящий концлагерь, знают, что восстановление их здоровья - дело недешевое. Напомним, в небольшом помещении содержались 86 пушистиков, которые жили в полной антисанитарии и дрались за еду. 11 умерли уже после освобождения, а 55 выкупил благотворительный фонд из столицы.

– Из 11 собак, оставшихся в Мурманске, восемь уже нашли дом. Искать добрые руки после операции начнет и семилетняя Тося. Это яркая представительница породы проходит у меня реабилитацию. Есть вероятность, что собака беременна. Более того, бывшая хозяйка повязала ее сознательно, невзирая на плохое состояние здоровья и возраст. После того, как Тоня пройдет ЭХО сердца, будет проведена стерилизация, – пишет мурманчанка Виктория Литвин.

Очевидно, что плодить больных щенков просто преступно. Правда, северянке финансово не потянуть сразу две медицинские процедуры. Желающие помочь в восстановлении здоровья пострадавшего шпица могут перевести посильную сумму на карту, которая привязана к номеру телефона Виктории: 8-960-027-01-51.