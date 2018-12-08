В лобовом под Кандалакшей пострадали трое, включая ребенка
Сегодня на 3 километре объездной автодороги «Кандалакша - Полярные Зори» произошло серьезное ДТП. По предварительной информации, пострадали три человека.
События разворачивались около 15 часов, водитель BMW пошел на обгон и врезался на встречной полосе в Volkswagen Passat.
– От сильного удара одна из машин загорелась, пламя тушили пожарные, прибывшие одними из первых на место ДТП. Две кареты «Скорой» госпитализировали в Кандалакшскую ЦРБ водителя и ребенка, которые ехали в Volkswagen, а также женщину из BMW. Она сидела на пассажирском сидении, – публикует информацию с места аварии «Кандалакша Онлайн».
По неподверженным сведениям, всего в BMW ехали 4 человека.
– Двери заклинило так, что вчетвером открыть не могли. Слава Богу, ребенок в Passat был в кресле. Молодец, хоть и малюсенький, и больно ему, держался, даже смог назвать свой домашний адрес, – рассказывают подробности в соцсети.