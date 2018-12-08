В общежитии Мончегорска женщина получила по голове бутылкой

8 Дек. 16:34 2018-12-08T16:34:00+03:00

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Жительнице Мончегорска грозит до двух лет колонии за то, что она в очередной раз распустила руки. В прошлый раз 45-летняя женщина привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь же все обошлось более мягко, но обо всем по порядку.

В местный отдел полиции поступила информация от медиков «Скорой»: они госпитализировали из общежития с травмами головы 41-летнюю женщину. Чтобы узнать подробности происшествия, сотрудникам УМВД пришлось отправиться в больницу.

– При опросе потерпевшая рассказала, что накануне в коридоре общежития у нее возник конфликт со знакомой. Во время ссоры та схватила бутылку, которой и нанесла удар в голову, – сообщают в пресс-службе полиции. – Сейчас возбуждено дело по части 2 статьи 115 УК «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

В ноябре мы освещали похожую историю, произошедшую в Кировске. Только тогда потерпевшим оказался полицейский. Блюститель порядка приехал к 25-летнему парню для задержания, получив в качестве приветствия многочисленные ушибы и рану лба.