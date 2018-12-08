Мурманские художники начали роспись стен генконсульства Норвегии
В стенах генконсульства Норвегии в Мурманске царит творческая атмосфера. Местные художники Дмитрий Новицкий и Вероника Вологжанникова, которые только в октябре закончили работу над стрит-артом в норвежском городке Хьеллефьорд, трудятся над оформлением стены в вестибюле консульства.
Стрит-арт в Хьёллефьорде. Фото: Вероника Вологжанникова.
– Мы знаем, что роспись будет выполнена по норвежским мотивам, а подробнее о своем замысле авторы расскажут в небольшом интервью по окончании работы на следующей неделе, – поясняют в генконсульстве.
По первым фотографиям процесса заметно, что уличная роспись в Хьёллефьорде явно вдохновила творцов. Опубликовали в сети и предполагаемый результат, который должен получиться в Мурманске – на стену с помощью проектора вывели рисунок, взятый за основу работы.
Это изображение на стене создано с помощью проектора.
В группе консульства больше половины подписчиков одобрили подобный креатив художников. Результаты опроса показали: некоторые даже не против такого рисунках на стенах своей квартиры.