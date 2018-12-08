2018-12-08T15:13:10+03:00
Общество

Мурманские художники начали роспись стен генконсульства Норвегии

До этого творцы украсили похожим артом одну из улиц Хьеллефьорда [фото]
Анна СТЕПАНОВА
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Вы думаете, что дипломатия – это документы, официальные встречи и переговоры? Здесь, на севере, дипломатия – это еще и творчество. Фото: Генеральное консульство Норвегии в Мурманске.Вы думаете, что дипломатия – это документы, официальные встречи и переговоры? Здесь, на севере, дипломатия – это еще и творчество. Фото: Генеральное консульство Норвегии в Мурманске.
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В стенах генконсульства Норвегии в Мурманске царит творческая атмосфера. Местные художники Дмитрий Новицкий и Вероника Вологжанникова, которые только в октябре закончили работу над стрит-артом в норвежском городке Хьеллефьорд, трудятся над оформлением стены в вестибюле консульства.

Стрит-арт в Хьёллефьорде. Фото: Вероника Вологжанникова.

Стрит-арт в Хьёллефьорде. Фото: Вероника Вологжанникова.

– Мы знаем, что роспись будет выполнена по норвежским мотивам, а подробнее о своем замысле авторы расскажут в небольшом интервью по окончании работы на следующей неделе, – поясняют в генконсульстве.

По первым фотографиям процесса заметно, что уличная роспись в Хьёллефьорде явно вдохновила творцов. Опубликовали в сети и предполагаемый результат, который должен получиться в Мурманске – на стену с помощью проектора вывели рисунок, взятый за основу работы.

Это изображение на стене создано с помощью проектора.

Это изображение на стене создано с помощью проектора.

В группе консульства больше половины подписчиков одобрили подобный креатив художников. Результаты опроса показали: некоторые даже не против такого рисунках на стенах своей квартиры.

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