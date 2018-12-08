У хоккейного клуба «Мурман» появился собственный гимн, который получил от спортсменов одни «лайки»
Много лет неофициальный гимн хоккейного клуба «Мурман» исполняли на мотив песни «Прощайте скалистые горы». Ее текст на спортивный лад переписал Денис Пузырев. Когда же команда по хоккею с мячом изменила название, то вместе с приставкой АМНГР потеряла и музыкальную композицию, которую на играх распевали болельщики. К слову, последние, а именно фан-группа «CORSARS», и решила исправить историческую несправедливость - создать официальный гимн.
- Идея создать клубную командную песню появилась примерно три года назад, приурочить ее создание мы решили к выходу «Мурмана» в Суперлигу, - рассказывает член фан-группы «CORSARS», автор текста и музыки Александр Гусарин. - К тому моменту было точное понимание, кто и какими задачами будет заниматься. Именно в таком составе мы уже делали гимн мурманскому детско-юношескому хоккейному клубу «Красные Лисы». Необходимый опыт сотрудничества имелся.
Фото: vk.com/murmanbandy.
Александр нашел подходящую под жанр мелодию и уже на нее были положены слова. Демо-запись позже он передал своему давнему другу - музыканту и вокалисту Олегу Иванцову в Белгород. Тот поработал над мелодией и подачей, прислав в Мурманск уже свой вариант демки с голосом. Его то Александр и отдал звукорежиссеру и аранжировщику Владимиру Волкову для подготовки минуса.
Через две недели вокалист Олег Иванцов спокойно «вживался» в песню. Еще несколько корректировок и 25 ноября гимн «Мурмана», пробирающий до мурашек, был готов. Достоянию общественности его представили на домашнем матче с красногорским «Зорким» 5 декабря. Публика восприняла песню на «ура»! А наша команда одержала победу.
- От болельщиков получили очень положительные отзывы, от хоккеистов пока кроме «лайков» никаких слов не слышал... Надеюсь, им тоже понравилось, - отмечает Александр Гусарин.
Послушать гимн можно в группе «КП»-Мурманск».