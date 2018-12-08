2018-12-08T13:08:20+03:00
Общество

У хоккейного клуба «Мурман» появился собственный гимн, который получил от спортсменов одни «лайки»

Идея написать песню для любимого клуба появилась ещё три года назад
Елена МОЛОДЦОВА
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Этого события заполярные болельщики ждали долгих шесть лет, и вот клуб «Мурман» - в Суперлиге. Фото: vk.com/murmanbandy.Этого события заполярные болельщики ждали долгих шесть лет, и вот клуб «Мурман» - в Суперлиге. Фото: vk.com/murmanbandy.
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Много лет неофициальный гимн хоккейного клуба «Мурман» исполняли на мотив песни «Прощайте скалистые горы». Ее текст на спортивный лад переписал Денис Пузырев. Когда же команда по хоккею с мячом изменила название, то вместе с приставкой АМНГР потеряла и музыкальную композицию, которую на играх распевали болельщики. К слову, последние, а именно фан-группа «CORSARS», и решила исправить историческую несправедливость - создать официальный гимн.

- Идея создать клубную командную песню появилась примерно три года назад, приурочить ее создание мы решили к выходу «Мурмана» в Суперлигу, - рассказывает член фан-группы «CORSARS», автор текста и музыки Александр Гусарин. - К тому моменту было точное понимание, кто и какими задачами будет заниматься. Именно в таком составе мы уже делали гимн мурманскому детско-юношескому хоккейному клубу «Красные Лисы». Необходимый опыт сотрудничества имелся.

Фото: vk.com/murmanbandy.

Фото: vk.com/murmanbandy.

Александр нашел подходящую под жанр мелодию и уже на нее были положены слова. Демо-запись позже он передал своему давнему другу - музыканту и вокалисту Олегу Иванцову в Белгород. Тот поработал над мелодией и подачей, прислав в Мурманск уже свой вариант демки с голосом. Его то Александр и отдал звукорежиссеру и аранжировщику Владимиру Волкову для подготовки минуса.

Через две недели вокалист Олег Иванцов спокойно «вживался» в песню. Еще несколько корректировок и 25 ноября гимн «Мурмана», пробирающий до мурашек, был готов. Достоянию общественности его представили на домашнем матче с красногорским «Зорким» 5 декабря. Публика восприняла песню на «ура»! А наша команда одержала победу.

- От болельщиков получили очень положительные отзывы, от хоккеистов пока кроме «лайков» никаких слов не слышал... Надеюсь, им тоже понравилось, - отмечает Александр Гусарин.

Послушать гимн можно в группе «КП»-Мурманск».

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