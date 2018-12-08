На выходных в Мурманской области похолодает до -21°
На ближайшие дни Кольский полуостров попрощается с плюсовыми температурами. Это, похоже, небесная канцелярия услышала просьбы мурманчан.
– Сегодня, 8 декабря, Мурманская область находится под влиянием южной периферии циклона с центром в Баренцевом море. Местами в регионе пройдет небольшой снег, а преобладающая температура воздуха в субботу составит от -6 до -11°, в отдельных районах при прояснениях ожидается понижение до -21°, – сообщает главный синоптик гидрометцентра.
Если говорить о ветре, то он более щадящий, чем в пятницу – южный слабый. Сейчас – от 7 до 10 метров в секунду
– Ночью 9 декабря наш регион будет в малоградиентном барическом поле, поэтому сохранится морозная погода. Днем же ожидается смещение очередного атлантического циклона на юг Скандинавии и повышение температуры воздуха, – уточняют в гидрометцентре.
На уходящей неделе северяне активно жаловались на гололедицу. Проезжая часть буквально превратилась в каток, а тротуары и дворы стали полосой с препятствиями. Только за 6 декабря в травмпункт Мурманска обратились более 100 человек.
Отметим, несмотря на мороз, толщина льда на реках и озерах Заполярья составляет от 7 до 20 сантиметров, что на 15 сантиметров меньше нормы. На порожистых участках рек - неполный ледостав, поэтому выход на лед водоемов еще очень опасен!
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