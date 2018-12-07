В Мурманске в мешке на помойку выкинули старого пса

7 Дек. 19:15 2018-12-07T19:15:32+03:00

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Человеческая жестокость не знает границ. А год Желтой Земляной Собаки северяне и вовсе провели истребляя его живых символов. И произошедший на днях в центре Мурманска случай лишнее тому подтверждение. Здесь, по словам очевидцев, выбросили пса - собаку утром 6 декабря привезли в мешке и оставили возле мусорки.

- Смог приехать за ним только часа через два. К тому времени пес лежал уже весь в ледышках, - рассказывает волонтер Антон Ширин. - Я не ветеринар, но судя по зубам, собака очень старая. Кстати, пес кастрирован, но метки от бирки на ухе нет. Доброжелатели или заботливые хозяева - кто именно выкинул его на помойку умирать, теперь уже не выяснить.

Животному перетянули переднюю лапу жгутом. Однако спасители пса никакой раны или травмы на ней не обнаружили. Антон Ширин с двумя помощниками занесли замерзающую собаку на самодельных носилках в квартиру.

- Я планировал на следующее утро отвезти его в клинику на осмотр и выяснить, почему пес не стоит на лапах. Но ночью он умер, - сообщил скорбную весть волонтер.

Напомним, аналогичный случай произошел в июле в Туломе. Тогда на мусорку в пакете выкинули старого больного пикенеса, который тоже вскоре умер на руках у зоозащитников.