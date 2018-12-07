2018-12-07T18:54:29+03:00
Происшествия

Пожар на улице Фролова в Мурманске унес жизнь 48-летнего мужчины

Предварительно, погибший отравился угарным газом
Анна СТЕПАНОВА
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Причины пожара в гараже устанавливаются. Фото: следственный комитет по Мурманской области.Причины пожара в гараже устанавливаются. Фото: следственный комитет по Мурманской области.
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Ночью 7 декабря два подразделения ликвидировали возгорание в гаражном комплексе Мурманска. Информация о бушевавшем огне поступила в тревожные службы города в 2.08, и на улицу Фролова тут же отправились пожарные расчеты.

После в одном из пострадавших от пламени гаражей найдут тело 48-летнего жителя заполярной столицы. По предварительным данным следствия, он умер от отравления угарным газом.

– Организована доследственная проверка по факту обнаружения тела мужчины, без видимых признаков насильственной смерти. По окончанию необходимых мероприятий и детального установления обстоятельств случившегося будет принято процессуальное решение, – подчеркивает старший помощник руководителя СКР по Мурманской области Наталия Тростина.

Причины пожара сейчас устанавливают и в МЧС.

– В результате огнем уничтожены два деревянно-металлических гаража и имущество, находившееся в них. Всего на месте работали 14 человек личного состава и 3 единицы техники, – сообщают подробности в пресс-службе министерства.

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