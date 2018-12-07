На фестивале «Поларкон» московская художница презентует свой сборник комиксов «Путешествие на Кольский»

7 Дек. 18:11 2018-12-07T18:11:23+03:00

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Уходящий 2018 год запомнится столичной художнице Варваре Ледневой знакомством с Кольским полуостровом. Начав встречу со снежной столицы Заполярья, девушка уже не смогла остановиться и летом побывала в Хибинах и Кандалакше. Кстати, работу над комиксами по впечатлениями от юга Мурманской области москвичка закончила совсем недавно. Новую главу своего знаменитого «Дневника путешествий» она назвала «Кандалакша - загадка Белого моря».

- Это последняя глава о поездке на Кольский полуостров в этом году получилась самая природная и загадочная, как мне кажется, - говорит о своей работе Варвара. - Самое главное мое впечатление о Кандалакше - это путь от железнодорожного вокзала, вдоль реки Нивы, вверх на сопки, чтобы увидеть залив и город как на ладони, а потом босиком по кромке воды и непременно по невероятно красивой тропе "Кандалакшский берег" к полуострову с лабиринтом. Казалось бы, не такое большое пространство, но поразительно насыщено событиями и преданиями.

Природа Кандалакши восхитила и очаровала московскую художницу. Фото: Варвара Леднева.

Познакомиться лично с Варварой, узнать подробнее о ее творчестве и получить несколько лайфхаков по комиксам северяне смогут завтра, 8 декабря, на фестивале «Поларкон» в центре «Лапландия» на аллее авторов, а в 18.20 состоится творческая встреча с ней.

Кстати, после фестиваля Варвара собирается приступить к работе над саамскими сказками. Еще перед очередной поездкой в Мурманск девушка трудилась над их образами, а после посещения нашей научной библиотеки надеется приступить и к разработке сюжетных линий.