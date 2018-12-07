2018-12-07T15:33:14+03:00
Спорт

Названы имена лучших спортсменов Мурманской области

В список вошли представители зимних видов, а также пловец, авиамоделист и кикбоксер
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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В мир сноуборда Никиту Абозовика привел его отец – Владимир Геннадьевич. Фото: junior-sport.su.В мир сноуборда Никиту Абозовика привел его отец – Владимир Геннадьевич. Фото: junior-sport.su.
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Декабрь – время подводить итоги, а значит и чествовать отличившихся. 4 декабря в Москве состоялась торжественная церемония вручения наград лауреатам Национальной спортивной премии за 2018 года. На это неделе были определены и лучшие спортсмены Мурманской области.

Итак, в топ-12 спортсменов Заполярья, вошли биатлонисты: мурманчанки Анастасия Егорова (чемпионка России, серебряный призер этапа Кубка IBU) и Эльмира Магомедова (биатлонистка, победитель юношеского первенства России по летнему биатлону); конькобежцы: мурманчанка Ангелина Голикова (чемпион Европы, серебряный призер чемпионата мира) и Павел Кулижников (конькобежец, чемпион Европы, победитель этапа Кубка мира); лыжники: мончегорка Анастасия Власова (бронзовый призер чемпионата России) и кировчанка Анастасия Минаева (серебряный призер юношеского первенства России, серебряный призер Всероссийской спартакиады спортивных школ). Еще одними представителями зимних видов спорта стали сноубордист из Мурманска Никита Абозовик (победитель юношеского первенства России и Всероссийской спартакиады спортивных школ), виндсерфер из Мончегорска Ростислав Котов (серебряный призер чемпионата мира) и саночница Дарья Малеева из Кандалакши (бронзовый призер чемпионата Европы).

Еще три спортсмена представляют в этом списке не совсем типичные для Заполярья виды спорта: пловец Павел Самусенко (Полярные Зори), бронзовый призер юниорского первенства России, авиамоделист Матвей Дощинский (Апатиты), победитель юношеского первенства мира и кикбоксер Эллина Гисмеева (Мурманск).

Поздравляем наших спортсменов, желаем дальнейших успехов и побед!

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