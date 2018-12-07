Голодный вор из Ульяновской области украл в Мурманске колбасу и кофе

7 Дек. 14:04 2018-12-07T14:12:12+03:00

Мужчина спрятал колбасу и кофе под одежду и пытался вынести из магазина. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Житель Ульяновской области начал свое пребывание в Мурманске с неприятного инцидента. Мужчина приехал к нам на заработки.

Голод не тетка, и он пошел в магазин за продуктами. Вот только платить за них не захотел. На прилавках он взял колбасу, мясо и кофе, а потом засунул себе под одежду. Вор не учел, что каждое его действие записывает камера. И сотрудники магазина, наблюдавшие за всем происходящим, вызвали полицию. Те успели приехать до того, как злоумышленник ушел. И того задержали по "горячим следам".

- Нарушителя доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Подозреваемый сознался в содеянном. В отношении задержанного сотрудниками полиции составлен административный протокол по части 1 статьи 7.27 КоАП РФ "Мелкое хищение". В данном случае правонарушителю грозит административное наказание в виде штрафа или административного ареста на срок до 15 суток, - рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Мужчина украл продуктов на сумму меньше тысячи рублей, что спасло его от уголовного дела.