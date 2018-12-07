2018-12-07T14:19:18+03:00
Досуг

Какие книги читают мурманские подростки?

О предпочтениях школьников рассказали организаторы и партнеры конкурса юных чтецов «Живая классика»
Анна СТЕПАНОВА
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Мурманские школьники выбирают чтение! Фото: «Живая классика».Мурманские школьники выбирают чтение! Фото: «Живая классика».
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Сейчас читается, что подростки читают мало. Виртуальное пространство затягивает их с головой, подменяя реальные чувства бутафорской картиной виртуального мира. Мурманские школьники, участвующие в конкурсе «Живая классика», каждый год доказывают обратное!

По словам куратора конкурса в Мурманской области Елены Наумкиной, наиболее популярными среди участников остаются произведения о Великой Отечественной войне, о животных и о школьной жизни. С годами к выбору произведения подходят более осознанно и дети стали читать произведения авторов, которые не всем известны. Вот только несколько имен: Борис Ганаго, Стивен Ликока, Анна Турусова.

Выбор произведения для конкурса - общая работа родителей, педагогов и самого ребенка. Найти подходящую книгу можно прочитав ее полностью, пропустив через себя, и только тогда прочтение ее перед классом или жюри будет искренним.

– Если говорить о подростках, – рассказывает менеджер книжного магазина «Глобус» Александра Лесонен, – то чаще всего они покупают книги жанра фэнтези, приключения, такие как: «Гарри Поттер» Джоан Роулинг, «Часодеи» украинской русскоязычной писательницы Натальи Щербы, «Зерцалия» Евгении Гаглоевой. Если бы я участвовала в конкурсе, то с удовольствием прочла вслух книгу Абгарян «Манюня».

В этом году книжный магазин подхватил эстафету у библиотек и принял участие в «Неделе «Живой классики» в Мурманской области.

В помощь конкурсантам «Живой классики» и не только, сотрудники магазина «Глобус» составили список книг, которые могут быть интересны и полезны современным подросткам.

В помощь конкурсантам «Живой классики» и не только, сотрудники магазина «Глобус» составили список книг, которые могут быть интересны и полезны современным подросткам.

Напомним, что Конкурс юных чтецов «Живая классика» проходит в России в восьмой раз. Его участниками могут стать ученики 5-11 классов. Прием заявок на 2019 год уже стартовал на сайте проекта.

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