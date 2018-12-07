Два лже-фаната из африканской страны отправятся в колонию за нарушение российско-норвежской границы

7 Дек. 11:26 2018-12-07T11:31:36+03:00

Мужчины воспользовались тем, что в России проходил Чемпионат мира по футболу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Государство с красивым названием Эритрея в Восточной Африке по площади меньше Мурманской области: 121 100 квадратных километров против 144 900. Два жителя этой жарной страны решились приехать в Заполярье. Вот только не красотой пленил их Кольский полустров, а тем, что Мурманская область граничит с Норвегией.

Африканцы мечтали попасть в королевство и зажить там новой прекрасной жизнью. И ради этого провернули хитрый план. Они воспользовались тем, что в России проходил Чемпионат мира по футболу, и сделали себе паспорта болельщиков. Но игры их не интересовали. По документами мужчины прибыли в нашу страну и доехали до Мурманской области. А затем направились к российско-норвежской границе. В районе 1157 километра дороги "Кола" - рядом с Печенгой - африканцы выкинули все документы.

Им удалось пересечь первый рубеж инженерно-технических сооружений, но потом их ждала неудача - нарушителей задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России. Было возбуждено уголовное дело за покушение на незаконное пресечение государственной границы России.

- Печенгским районным судом, с учетом позиции обвинителя о назначении наказания, иностранные граждане осуждены к лишению свободы сроком на 8 месяцев каждому с отбыванием данного наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщает прокуратура Мурманской области.

У иностранцев будет возможность обжаловать приговор.