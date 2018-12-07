2018-12-07T10:36:10+03:00
Происшествия

Под Апатитами серьезное ДТП: один погибший, два в больнице

Столкновение машин произошло на полосе для встречного движения
Мария ПАШЕНКОВА
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Лобовое столкновение машин привело к гибели одного из водителей. Фото: hibinform.ruЛобовое столкновение машин привело к гибели одного из водителей. Фото: hibinform.ru
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Скользкие дороги из-за смены осеннней погоды на зимнюю в Мурманской области привели к серьезным авариям. Напомним, за одни сутки в областном центре произошли сразу две аварии, в каждой из которых участвовали три машины.

Около 18.55 6 декабря на 10 километре автоподъезда к Апатитам случилось смертельное ДТП.

- По предварительным данным, водитель Toyota Land Cruiser по неустановленным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с Ford Explorer, - рассказала начальник отдела информации и общественных связей МВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

54-летний водитель Toyota получил несовместимые с жизнью травмы и умер в Апатитско-Кировской больнице. 61-летнего водителя Ford и пассажирку Toyota госпитализировали.

По данным областного МЧС, в аварии был третий участник - машина съехала в кювет.

- Спасателями производились работы по ограждению и освещению места ДТП, деблокированию пострадавших, смыву топлива с проезжей части. Спасено 3 человека, - сообщает МЧС региона.

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