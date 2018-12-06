Под Териберкой китайские туристы попали в ДТП

6 Дек. 18:10 2018-12-06T18:10:05+03:00

Машина с китайскими туристами съехала в кювет рядом с Териберкой. Фото: vk.com/my_teriberka

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В неприятную ситуацию днем 6 декабря попали китайские туристы, приехавшие ради красот Кольского полуострова. Как пишут очевидцы в группе "Моя Териберка | интернет-газета", гости на арендованной машине угодили в аварию рядом с бывшим поморским селом.

Обращений по данному происшествию в дежурную часть ГИБДД Мурманской области не поступало. Можно предположить, что обошлось без пострадавших. Тем более, что машина туристов съехала в кювет, но не перевернулась.

Ранее мы уже писали, что приехать в Териберку сейчас - задача со звездочкой. Ведь почти все 120 километров дороги от Мурманска - сплошной лед. Машины проезжают этот путь с трудом, многие водители отказались от поездок, побоявшись за свои жизни и машины.

В Мурманске ситуация не лучше: автомобили буксуют в снегу, а пешеходы падают на льду. За последние сутки городской травмпункт зафиксировал огромное количество обращений.