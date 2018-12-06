2018-12-06T17:25:27+03:00
Общество

Хозяева хаски с разноцветными глазами, которого в Мурманске сбила машина, усыпили пса

Зоозащитники возвращают собранные на лечение собаки деньги
Елена ЧУМАКОВА
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Лакки, когда увидел своих хозяев, пытался встать, скулили и плакал, а они попрощались и попросили его усыпить. Фото: Юлия РекалоЛакки, когда увидел своих хозяев, пытался встать, скулили и плакал, а они попрощались и попросили его усыпить. Фото: Юлия Рекало
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Неравнодушные северяне собрали 60 тысяч рублей для 6-месячного Лакки, чтобы у этого очаровательного хаски с разноцветными глазами был шанс выжить. Но его хозяева распорядились судьбой питомца по-своему. Напомним, Лакки попал под машину на Восточно-объездной дороге в Мурманске, когда в очередной раз сбежал от своих владельцев. Шанса встать на все четыре лапы у него не было, но жить, передвигаясь на коляске, был. Его хозяева решили написать отказную, чтобы волонтеры могли бороться за его жизнь, но потом все изменилось…

– Сегодня владельцы Лакки пришли в ветклинику с паспортом и жетоном о регистрации. Пес, когда их увидел, пытался встать, скулил и плакал. А они попрощались с ним, написали заявление об эвтаназии и ушли, - сообщила «КП» скорбную весть руководитель группы «Подари шанс» - Помощь бездомным животным» Юлия Рекало. – Мы предлагали выкупить Лакки, но они пригрозили написать на меня заявление в полицию и устроили скандал, назвав нас мошенниками, которые собирают деньги на их собаку. Псу не дали не малейшего шанса на жизнь.

А ведь он был. За двое суток с момента аварии зоозащитники догорорились о лечении в ветеринарных клиниках обоих столиц. Для Лакки уже были заказаны две коляски летняя и зимняя, но самое главное – в Подмосковье нашелся человек, готовый взять его к себе в частный дом на реабилитацию. Но…

Юлия Рекало просит через соцсети обратиться к ней всех жертвователей для возврата переведенных средств и искренне благодарит их за помощь.

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