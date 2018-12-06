Гололед в Мурманске: В травмпункте зарегистрировали огромное количество обращений по уличным травмам

6 Дек. 17:12 2018-12-06T17:12:14+03:00

90% от всего числа проблем, с которыми в травмпункт обратились мурманчане за последние сутки, - уличные травмы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В мэрии Мурманска сообщили, что на год закупили почти 30 тысяч тонн песко-соляной смеси, чтобы посыпать дороги и тротуары. Но практика показала, что с этим в городе проблема. Сначала северяне страдали, что оттепель превратила асфальт в каток. А потом выпал снег и стало хуже...

Как рассказали "КП" в городском травмпункте, за последние сутки за помощью обратилось огромное количество мурманчан - 116 человек, тогда как обычно зимой в день их число примерно 70-75. 90% от пострадавших за последние 24 часа человек получили уличные травмы от растяжений до множественных ушибов. Так, одна женщина даже сломала позвоночник.

Причины травм разные, но главная - гололед. О нем неустанно предупреждает МЧС региона, но избежать скользких дорог северянам нельзя. На работу, учебу и просто по делам ходить надо.

Напомним, накануне на скользкую дорогу жаловались жители Териберки, которые заявили, что едут словно по стеклу. Причем в самом поселке ситуация не лучше.