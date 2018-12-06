2018-12-06T17:12:14+03:00
Общество

Гололед в Мурманске: В травмпункте зарегистрировали огромное количество обращений по уличным травмам

Северяне ломают ноги, руки и спины
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
90% от всего числа проблем, с которыми в травмпункт обратились мурманчане за последние сутки, - уличные травмы.90% от всего числа проблем, с которыми в травмпункт обратились мурманчане за последние сутки, - уличные травмы.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В мэрии Мурманска сообщили, что на год закупили почти 30 тысяч тонн песко-соляной смеси, чтобы посыпать дороги и тротуары. Но практика показала, что с этим в городе проблема. Сначала северяне страдали, что оттепель превратила асфальт в каток. А потом выпал снег и стало хуже...

Как рассказали "КП" в городском травмпункте, за последние сутки за помощью обратилось огромное количество мурманчан - 116 человек, тогда как обычно зимой в день их число примерно 70-75. 90% от пострадавших за последние 24 часа человек получили уличные травмы от растяжений до множественных ушибов. Так, одна женщина даже сломала позвоночник.

Причины травм разные, но главная - гололед. О нем неустанно предупреждает МЧС региона, но избежать скользких дорог северянам нельзя. На работу, учебу и просто по делам ходить надо.

Напомним, накануне на скользкую дорогу жаловались жители Териберки, которые заявили, что едут словно по стеклу. Причем в самом поселке ситуация не лучше.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Липецка заполярным подводникам отправили 11 килограммов сала
Жители Апатитов делают фотографии в обнимку с большими сосульками
Ледяные горки и скульпторы в Мурманске 2019: где покататься, дата открытия
Два североморца из-за ложных показаний в деле об убийстве тоже пойдут под суд
«Живая классика» объединяет юных чтецов при помощи телемостов
«Роуминг, гудбай» поможет «правильно» встретить Новый год за границей
В Видяево запустят последний объект цифрового вещания в России
В Кандалакше ради мальчика, оставшегося дома в одиночестве, провели спасательную операцию
В Мурманске можно будет увидеть знаменитого мамонтенка Диму
Новый год-2019 в Мурманске: в ночь с 31 декабря на 1 января по городу будут ездить два автобуса и один троллейбус
Сотрудники полиции Мурманска выехали по странному звонку и нашли труп
Жители Мурманской области спасли водителя "КамАЗа", разбившегося под Лавной
Сенатор от Мурманской области награжден орденом Дружбы
В Мурманске временно не продают проездные билеты на автобусы и троллейбусы
Строители поздравили мурманчан с Новым годом и зажгли надпись "2019" окнами дома
Под Апатитами столкнулись три машины, погиб один из водителей
В Мурманске шампанское стоит дешевле, чем в Санкт-Петербурге и Москве
Мурманчанка пожаловалась на злых собак через популярный Интернет-сервис для обращений
Зураб Церетели лично наградил автора арт-проекта "Ловцы снов" в Никеле
Следком проверит гимназию №7 в Мурманске, где обрушился потолок
Галина Волчек рассказала, как в Мурманске познакомилась с будущим мужем