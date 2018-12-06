2018-12-06T14:07:07+03:00
Общество

Больше всех в Мурманской области может получать главный инженер

Сложнее всего, по данным аналитиков, в Заполярье устроиться на государственную службу
Маргарита ХОВАНСКАЯ
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- Эх, говорила мама - учись на инженера.- Эх, говорила мама - учись на инженера.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Казалось бы, кому нужно искать работу, когда на носу Новый год? Ан нет, рынок труда не стоит и работает достаточно активно даже сейчас. Так, по данным сайта HeadHunter за ноябрь количество вакансий в Мурманской области выросло на 27%, а резюме - на 40% по сравнению с прошлым годом.

– Тем не менее, конкуренция за вакансии на рынке в целом немного ослабла. В среднем на одно место претендует больше четырех соискателей. Однако в некоторых сферах работу найти довольно сложно, - сообщают аналитики сайта.

Так, сложнее всего устроиться на государственную службу и в НКО (41,5 резюме на вакансию), найти работу в области высшего менеджмента (13,2 резюме на вакансию), бухгалтерии, управленческого учета и финансов (10,2). Непросто нынче стать юристом (10,1) и устроиться на работу без опыта или студенту (9,2). Дефицит же кадров отмечается в областях консультирования, страхования, строительства, недвижимости и так далее. При этом 42% объявлений посвящены поиску кандидатов для работы в торговле.

– Вырос и уровень предлагаемой зарплаты. Работодатели Мурманской области в среднем готовы предложить 40 тысяч рублей. Этот показатель соответствует ожиданиям соискателей, – уточняют в hh.ru.

Итого, в начале декабря на зарплату от 200 тысяч рублей может рассчитывать главный инженер. Также в ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий вошли стоматолог-ортопед (175-275 тысяч), главный бухгалтер (от 150 тысяч), управляющий мини-отелем (от 120 тысяч) и директор по развитию бизнеса (100 -130 тысяч рублей).

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