Комитет по ветеринарии: Поправки в законопроект Мурманской области о животных не предполагает массового убийства

6 Дек. 14:49 2018-12-06T17:10:28+03:00

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Несмотря на то, что уже прошла неделя со дня принятия депутатами Мурманской областной Думы судьбоносного решения для 7 тысяч бездомных собак, страсти вокруг него не утихают. Напомним, по мнению зоозащитников, отмена пункта 7 статьи 6 «Стерилизованные безнадзорные животные, имеющие метку установленного образца, отлову не подлежат» закона «О содержании животных» грозит обернуться массовым убийством мокроносых, поскольку содержать такое количество четвероногих друзей попросту негде. Правда, в комитете по ветеринарии Мурманской области уверены, волонтеры сгущают краски.

- Ни законопроект, ни предложенные к нему поправки губернатора не предполагают массового убийства животных, а наоборот урегулируют порядок их длительного содержания, - успокаивает председатель комитета по ветеринарии региона Алексей Касаткин.

Кстати, о поправках. Предложенная редакция проекта областного закона не предусматривала финансирования длительного содержания животных. Поэтому губернатор Марина Ковтун внесла свои поправки, предполагающие изменения в методике расчета субвенций, что позволит эффективно расходовать бюджетные деньги.

Алексей Евгеньевич также пояснил, что шансов отложить рассмотрение этого законопроекта не было. Более того, если бы депутаты не исполнили протест прокуратуры, то пункт 7, который и стал камнем преткновения, отменили бы через суд. Тем не менее, если изменится федеральное законодательство в сфере обращения с животными, то и местные законы своевременно приведут в соответствие с ним.