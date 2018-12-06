2018-12-06T17:10:28+03:00
Общество

Комитет по ветеринарии: Поправки в законопроект Мурманской области о животных не предполагает массового убийства

По словам председателя, все внесенные изменения призваны урегулировать порядок длительного содержания бездомных собак
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Шансов отложить рассмотрение этого законопроекта не было.Шансов отложить рассмотрение этого законопроекта не было.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Изменить размер текста:

Несмотря на то, что уже прошла неделя со дня принятия депутатами Мурманской областной Думы судьбоносного решения для 7 тысяч бездомных собак, страсти вокруг него не утихают. Напомним, по мнению зоозащитников, отмена пункта 7 статьи 6 «Стерилизованные безнадзорные животные, имеющие метку установленного образца, отлову не подлежат» закона «О содержании животных» грозит обернуться массовым убийством мокроносых, поскольку содержать такое количество четвероногих друзей попросту негде. Правда, в комитете по ветеринарии Мурманской области уверены, волонтеры сгущают краски.

- Ни законопроект, ни предложенные к нему поправки губернатора не предполагают массового убийства животных, а наоборот урегулируют порядок их длительного содержания, - успокаивает председатель комитета по ветеринарии региона Алексей Касаткин.

Кстати, о поправках. Предложенная редакция проекта областного закона не предусматривала финансирования длительного содержания животных. Поэтому губернатор Марина Ковтун внесла свои поправки, предполагающие изменения в методике расчета субвенций, что позволит эффективно расходовать бюджетные деньги.

Алексей Евгеньевич также пояснил, что шансов отложить рассмотрение этого законопроекта не было. Более того, если бы депутаты не исполнили протест прокуратуры, то пункт 7, который и стал камнем преткновения, отменили бы через суд. Тем не менее, если изменится федеральное законодательство в сфере обращения с животными, то и местные законы своевременно приведут в соответствие с ним.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Липецка заполярным подводникам отправили 11 килограммов сала
Жители Апатитов делают фотографии в обнимку с большими сосульками
Ледяные горки и скульпторы в Мурманске 2019: где покататься, дата открытия
Два североморца из-за ложных показаний в деле об убийстве тоже пойдут под суд
«Живая классика» объединяет юных чтецов при помощи телемостов
«Роуминг, гудбай» поможет «правильно» встретить Новый год за границей
В Видяево запустят последний объект цифрового вещания в России
В Кандалакше ради мальчика, оставшегося дома в одиночестве, провели спасательную операцию
В Мурманске можно будет увидеть знаменитого мамонтенка Диму
Новый год-2019 в Мурманске: в ночь с 31 декабря на 1 января по городу будут ездить два автобуса и один троллейбус
Сотрудники полиции Мурманска выехали по странному звонку и нашли труп
Жители Мурманской области спасли водителя "КамАЗа", разбившегося под Лавной
Сенатор от Мурманской области награжден орденом Дружбы
В Мурманске временно не продают проездные билеты на автобусы и троллейбусы
Строители поздравили мурманчан с Новым годом и зажгли надпись "2019" окнами дома
Под Апатитами столкнулись три машины, погиб один из водителей
В Мурманске шампанское стоит дешевле, чем в Санкт-Петербурге и Москве
Мурманчанка пожаловалась на злых собак через популярный Интернет-сервис для обращений
Зураб Церетели лично наградил автора арт-проекта "Ловцы снов" в Никеле
Следком проверит гимназию №7 в Мурманске, где обрушился потолок
Галина Волчек рассказала, как в Мурманске познакомилась с будущим мужем