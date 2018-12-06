В Мурманск доставили рекордную за год партию сельди

6 Дек. 13:21 2018-12-06T14:44:09+03:00

Разгрузить всю сельдь с супертраулера планируют за два дня. Фото: скриншот видео пресс-службы ММРП

За один раз супертраулер "Капитан Горбачев" привез 3 тысячи тонн рыбы [видео]

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Много работы сейчас у докеров Мурманского рыбного порта. Супертраулер Архангельского тралфлота "Капитан Горбачев" привез 3 тысячи тонн атлантической сельди. И это крупнейшая партия данной рыбки за год.

Как сообщили в пресс-службе порта, обычно на сельди работает траулер "Лазурный", и за рейс его экипаж добывает около тысячи тонн рыбы. А для супертраулера рекордный объем не в новинку. Он уже доставлял в Мурманск 3 тысячи тонн мойвы.

- Над "Горбачевым" работаем в две технологические линии, то есть на судне открыты два люка в трюмы, а нами задействованы два портальных крана и две бригады докеров. С таким грузом должны справиться за 4-5 дней, - рассказал заместитель начальника перегрузочного комплекса Мурманского морского рыбного порта Михаил Целиков.

Сельдь пока перемещают на третий холодильник порта, недавно прошедший ремонт. Сам "Капитан Горбачев" отправится на ремонт в мурманскую судоверфь после разгрузки.

Напомним, ранее из-за квот на рыбу в Заполярье разгорелись жаркие дискуссии.