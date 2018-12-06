В Мурманск доставили рекордную за год партию сельди
Много работы сейчас у докеров Мурманского рыбного порта. Супертраулер Архангельского тралфлота "Капитан Горбачев" привез 3 тысячи тонн атлантической сельди. И это крупнейшая партия данной рыбки за год.
Как сообщили в пресс-службе порта, обычно на сельди работает траулер "Лазурный", и за рейс его экипаж добывает около тысячи тонн рыбы. А для супертраулера рекордный объем не в новинку. Он уже доставлял в Мурманск 3 тысячи тонн мойвы.
- Над "Горбачевым" работаем в две технологические линии, то есть на судне открыты два люка в трюмы, а нами задействованы два портальных крана и две бригады докеров. С таким грузом должны справиться за 4-5 дней, - рассказал заместитель начальника перегрузочного комплекса Мурманского морского рыбного порта Михаил Целиков.
Сельдь пока перемещают на третий холодильник порта, недавно прошедший ремонт. Сам "Капитан Горбачев" отправится на ремонт в мурманскую судоверфь после разгрузки.
Напомним, ранее из-за квот на рыбу в Заполярье разгорелись жаркие дискуссии.
Выгрузка 3 тысяч тонн атлантической сельди из трюмов супертраулера "Капитан Горбачев" .Видео: Мурманский морской рыбный порт (@PressMMRP в Твиттере).