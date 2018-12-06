2018-12-08T17:36:33+03:00
Общество

Сбитому машиной в Мурманске хаски с разноцветными глазами дали шанс на жизнь

После случившегося хозяева отказались от 6-месячного Лакки
Елена ЧУМАКОВА
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Есть шанс, Что Лакки будет жить, правда, уже как инвалид-колясочник. Фото: Юлия РекалоЕсть шанс, Что Лакки будет жить, правда, уже как инвалид-колясочник. Фото: Юлия Рекало
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Еще вчера судьба хаски с разноцветными глазами, который 4 декабря попал под колеса автомобиля на Восточно-объездной дороге в районе улицы Шабалина, казалось, была решена. Напомним, после ДТП у пса был сломан позвоночник. Сутки волонтеры искали его хозяев, иначе собаку должны были усыпить.

– Владельцы нашлись. Хаски зовут Лакки, и ему всего шесть месяцев. С самого начала владельцы упустили его воспитание, и пес от них сбегал уже ни один раз, но всегда возвращался. Пока не произошло страшное, – рассказывает руководитель группы «Подари шанс» - Помощь бездомным животным» Юлия Рекало. – У них нет возможности отвезти своего питомца в Санкт-Петербург на обследование и потом выхаживать его. Поэтому мы договорились, что они пишут отказ от Лакки и помогают в оплате необходимых процедур и вероятной операции.

Да, да! Если шансов стать на задние лапы у хаски нет, то у передних еще есть чувствительность. А значит Лакки сможет передвигаться на коляске и в принципе полноценно жить. Правда, ему нужно будет чуть больше внимания и ухода. Поэтому сегодня пес на машине отправляется в Петербург, а уже завтра его ждут на МРТ в ветеринарной клинике доктора Сотникова, после которого и будет принято судьбоносное для Лакки решение. Разумеется, шанс на жизнь для хаски влетит зоозащитникам в копеечку. Поэтому всех неравнодушных просят помочь. Посильную сумму можно перевести на карту Сбербанка 5469 4100 1207 8790, которая привязана к номеру телефону Юлии Рекало 8-964-683-01-30 с пометкой «Для сбитого хаски».

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