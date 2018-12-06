Водителя, задавившего под Североморском велосипедиста, приговорили к колонии и крупному штрафу

6 Дек. 13:04 2018-12-06T13:04:42+03:00

26-летний Евгений Куликов умер на мест, когда на него наехал "ВАЗ". Фото: vk.com/murmansk_dtp

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Последним днем для 26-летнего Евгения Куликова стало 9 мая этого года. Он в праздник решил на велосипеде проехать до Североморска. На обратно пути молодого человека сбил водитель на "ВАЗе". Евгений погиб на месте.

Изначально сообщалось, что виновник аварии мог быть пьян. Хотя потом оказалось, что машина выехала на обочину потому, что водителя ослепил яркий солнечный свет.

Как рассказала старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова, в сентябре Ленинский районный суд вынес приговор: автолюбителя отправили на 2 года и 8 месяцев в колонию-поселение. Помимо этого, ему 2 года нельзя садиться за руль транспортного средства. А родственникам Евгения он должен будет выплатить компенсацию морального вреда: 600 тысяч рублей жене, и 800 тысяч рублей отцу. И это при том, что с водителя был взыскан материальный ущерб в размере 180 тысяч.

В ноябре мужчина пытался обжаловать приговор по своему делу в областном суде, однако решение было оставлено в силе.