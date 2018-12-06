2018-12-06T11:42:52+03:00
Происшествия

Снежногорский расчленитель пытался доказать, что не убивал свою жертву

Мужчина уверял суд, что его причастность к жуткому преступлению не доказана
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Фрагменты тела убитой случайно обнаружили на свалке Снежногорска. Фото: пресс-служба СКР по Мурманской областиФрагменты тела убитой случайно обнаружили на свалке Снежногорска. Фото: пресс-служба СКР по Мурманской области
Изменить размер текста:

В июне 2017 года на одной из свалок Снежногорска была сделана жуткая находка - части тела женщины. Напомним, северянка стала жертвой местного жителя, с которым вместе выпивала.

Во время застолья произошла ссора, мужчина несколько раз ударил знакомую по голове, а когда она потеряла сознание, добил ножом. Чтобы отвести от себя подозрение, он решил расчленить свою жертву. Затем разложил все по разным мусорным пакетам и вынес на помойку. Ему почти удалось скрыть свое преступление - тело увезли на полигон отходов. Фрагменты обнаружили случайно.

Убийцу быстро нашли, и суд не оставил ему шанса на оправдание: за убийство потерпевшей и последующее расчленение ее трупа мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Оказалось, что преступник пытался обжаловать это решение.

- В апелляционных жалобах осужденный и его защитник, анализируя исследованные судом доказательства, полагали, что они добыты с нарушением уголовно-процессуального закона, и причастность жителя Снежногорска к убийству не доказана, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Но апелляция не прошла. Мужчина отправился в колонию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Липецка заполярным подводникам отправили 11 килограммов сала
Жители Апатитов делают фотографии в обнимку с большими сосульками
Ледяные горки и скульпторы в Мурманске 2019: где покататься, дата открытия
Два североморца из-за ложных показаний в деле об убийстве тоже пойдут под суд
«Живая классика» объединяет юных чтецов при помощи телемостов
«Роуминг, гудбай» поможет «правильно» встретить Новый год за границей
В Видяево запустят последний объект цифрового вещания в России
В Кандалакше ради мальчика, оставшегося дома в одиночестве, провели спасательную операцию
В Мурманске можно будет увидеть знаменитого мамонтенка Диму
Новый год-2019 в Мурманске: в ночь с 31 декабря на 1 января по городу будут ездить два автобуса и один троллейбус
Сотрудники полиции Мурманска выехали по странному звонку и нашли труп
Жители Мурманской области спасли водителя "КамАЗа", разбившегося под Лавной
Сенатор от Мурманской области награжден орденом Дружбы
В Мурманске временно не продают проездные билеты на автобусы и троллейбусы
Строители поздравили мурманчан с Новым годом и зажгли надпись "2019" окнами дома
Под Апатитами столкнулись три машины, погиб один из водителей
В Мурманске шампанское стоит дешевле, чем в Санкт-Петербурге и Москве
Мурманчанка пожаловалась на злых собак через популярный Интернет-сервис для обращений
Зураб Церетели лично наградил автора арт-проекта "Ловцы снов" в Никеле
Следком проверит гимназию №7 в Мурманске, где обрушился потолок
Галина Волчек рассказала, как в Мурманске познакомилась с будущим мужем