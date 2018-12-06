Снежногорский расчленитель пытался доказать, что не убивал свою жертву

6 Дек. 11:42 2018-12-06T11:42:52+03:00

Мужчина уверял суд, что его причастность к жуткому преступлению не доказана

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В июне 2017 года на одной из свалок Снежногорска была сделана жуткая находка - части тела женщины. Напомним, северянка стала жертвой местного жителя, с которым вместе выпивала.

Во время застолья произошла ссора, мужчина несколько раз ударил знакомую по голове, а когда она потеряла сознание, добил ножом. Чтобы отвести от себя подозрение, он решил расчленить свою жертву. Затем разложил все по разным мусорным пакетам и вынес на помойку. Ему почти удалось скрыть свое преступление - тело увезли на полигон отходов. Фрагменты обнаружили случайно.

Убийцу быстро нашли, и суд не оставил ему шанса на оправдание: за убийство потерпевшей и последующее расчленение ее трупа мужчину приговорили к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Оказалось, что преступник пытался обжаловать это решение.

- В апелляционных жалобах осужденный и его защитник, анализируя исследованные судом доказательства, полагали, что они добыты с нарушением уголовно-процессуального закона, и причастность жителя Снежногорска к убийству не доказана, - сообщает прокуратура Мурманской области.

Но апелляция не прошла. Мужчина отправился в колонию.