Скоро с палубы «Адмирала Кузнецова» уберут кран, упавший при затоплении дока в Мурманске

6 Дек. 12:20 2018-12-06T12:20:11+03:00

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Кран, пробивший дыру в единственном российском авианосце «Адмирале Кузнецове», уберут с его палубы во второй половине декабря. Источник в судостроительной отрасли рассказал «РИА Новостям», что в настоящий момент специалисты занимаются резкой металлоконструкций крана.

«Комсомолка» ранее сообщала, что при ЧП в Росляково, кода на 82-судоремонтном заводе затонул плавучий док, корабль получил ряд серьезных повреждений. Всего их более 50, а размер дыры, которую пробил кран, составляет 4 метра. И потребуется около 70 миллионов рублей, чтобы устранить все последствия. Сроки ремонта при этом остаются прежними, сейчас «Кузнецов» находится на 35-м судоремонтном заводе в Мурманске, где проходит модернизацию.

Отметим, подъем самого плавдока тоже может встать в копеечку, но, по мнению министра промышленности Дениса Мантурова, ПД-50 точно необходимо достать из глубин Кольского залива. Иначе будет нарушен режим доступа в гавань.