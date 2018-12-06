На трассе "Кола" 26-летний водитель сбил водителя фуры, который остановился помочь коллеге

6 Дек. 10:33 2018-12-06T10:33:09+03:00

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Страшная и нелепая авария произошла около 12.20 5 декабря на 1227 километре трассы "Кола" - недалеко от отворотки на Апатиты.

33-летний водитель "КАМАЗА" был за рулем, когда увидел, что у пригорка стоит грузовик "МАН". Заметив, что его коллега возится с ремонтом, мужчина вышел узнать, не нужна ли его помощь. Второй дальнобойщик ответил, что справится сам. Тогда водитель "КАМАЗА" пошел к своей машине, и в этот момент случилось страшное.

- Toyota Land Cruiser двигалась в сторону Санкт-Петербурга. Во время спуска 26-летний водитель заметил пешехода - водителя фуры. По предварительной информации, он пытался затормозить, но машину занесло, произошел наезд на пешехода, также был задет "КАМАЗ", - рассказала "КП" инспектор по пропаганде Управления ГИБДД по Мурманской области Ольга Ратова.

Дальнобойщик получит тяжелые травмы и скончался на месте до приезда скорой.