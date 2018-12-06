В аэропорту Мурманска отменили рейсы в Москву и Череповец

6 Дек. 11:01 2018-12-06T11:01:22+03:00

И причиной тому стал не снегопад

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С вечера 5 декабря в Мурманской области зарядил снег. В областном центре выпала почти четверть месячной нормы осадков. На дорогах из-за этого сложилась непростая ситуация. А вот аэропорт "Мурманск", несмотря на капризы небесной канцелярии, работает в штатном режиме. Хотя его онлайн-табло показывает, что 6 декабря отменили сразу два рейса: Д2 52 "Мурманск - Череповец" компании "Северсталь" (вылет в 11.30) и 5Н 518 "Мурманск - Москва" (Домодедово) (вылет в 14.10). Соответственно, не будут выполнены рейсы на прилет в 10.45 и 13.10.

Как сообщили в аэропорту, причиной стала не погода, а решение авиакомпаний. При этом на другие даты рейсы "Мурманск - Череповец" и "Мурманск - Москва" значатся как активные.

Напомним, накануне аэропорт "Мурманск" был назван в честь императора Николая Второго. Такое решение было принято по итогам голосования в проекте "Великие имена России".