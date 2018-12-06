2018-12-06T09:37:29+03:00
Общество

В садике Снежногорска, где заболели дети, проверили сотрудников

За помощью врачей обратилось 9 малышей
Мария ПАШЕНКОВА
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Сотрудники детского сада оказались чисты. А, значит, дети заболели не по их вине.Сотрудники детского сада оказались чисты. А, значит, дети заболели не по их вине.Фото: Александр ГЛУЗ
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Сад "Северяночка" в Снежногорске оказался на слуху в последние дни по неприятному поводу. С 30 ноября его воспитанники младших групп стали жаловаться на самочувствие. Всего к врачам обратилось девять ребятишек (изначально сообщалось только о семи). Четверо были госпитализированы.

По предварительной версии, малыши подхватили кишечную инфекцию. 3 декабря Центр гигиены и эпидемиологии № 120 начал эпидемиологическое расследование.

- В помещениях детского сада взяты необходимые анализы и смывы. В дошкольном учреждении проведена дезинфекция. Вчера на предмет инфекций обследовано 12 работников детского сада, из них 5 сотрудников пищеблока. Результаты анализов отрицательные, - рассказали о первых итогах проверки в ведомстве.

Пока что новых жалоб от воспитанников "Северяночки" не поступало. Несмотря на это, в пяти группах детского сада действует ряд ограничений, хотя в целом садик работает в штатном режиме.

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