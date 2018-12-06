2018-12-06T08:55:17+03:00
Общество

В Мурманске снег: выпала почти четверть от месячной нормы осадков

Снегопад продолжится еще как минимум сутки
Мария ПАШЕНКОВА
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Мурманск за одну ночь превратился из осеннего в снежный. Фото: Olga RotobylskayaМурманск за одну ночь превратился из осеннего в снежный. Фото: Olga Rotobylskaya
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Кто хотел снежную зиму? Получите - распишитесь! На смену осеннему пейзажу пришел новогодний: вечером 5 декабря начался снегопад, который продлился всю ночь.

По данным паблика "Погода в Мурманске", выпало почти 7 мм снега. Это почти четверть от месячной нормы за декабрь: она составляет 34 мм.

По прогнозам Мурманского гидрометцентра, 6 числа снегопад продолжится, причем жителей областного центра ждет мокрый снег. Температура будет колебаться от -4 до +1.

В мэрии Мурманска сообщили, что для города в этом году закупили почти 30 тысяч тонн песко-соляной смеси.

- Специалисты "Управления дорожного хозяйства" круглосуточно следят за состоянием объектов городской инфраструктуры. За их чистоту отвечают почти 600 человек и более 140 единиц техники: погрузчики, самосвалы, грейдеры и щеточные машины, - уточнили в администрации.

Впрочем, мурманчане продолжают жаловаться на скользкие тротуары, а на дорогах столицы Заполярья сегодня день жестянщика и машин, которые буксуют на месте.

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