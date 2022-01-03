Пожарный из Мурманска о дежурстве в Новый год: «Это уже не огорчает»

Сотрудник МЧС отмечает, что не расстраивается дежурствам в праздники и не относится к этому как к наказанию. Фото: личный архив Дмитрия Васюкова

Как известно, Новый год удается отпраздновать дома, с родными и близкими, далеко не всем, как бы этого ни хотелось. Пока все бегают за последними подарками и заканчивают с нарезкой салатов, экстренные службы заступают на дежурство, пилоты и машинисты уходят в рейсы, а работники АЗС ждут автолюбителей.

В преддверии праздника мы поговорили с сотрудником МЧС из Мурманска, которому «повезло» дежурить в Новый год во второй раз подряд.

Дмитрий Васюков - начальник караула 1-й пожарно-спасательной части пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Мурманской области, уроженец Республики Коми. В спасательное ведомство он попал в 2014 году, когда поступил в Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России. Отучился там пять лет, а затем переехал в Заполярье.

- Я выбрал МЧС, потому что в пожарной части работал мой отец, и я подумал, что мне тоже стоит попробовать себя в этом благородном деле. Не прогадал! – поделился Дмитрий.

После учебы у него было несколько вариантов того, куда идти работать. Один из них - инспектором по пожарной безопасности в Краснодарском крае. Вторым направлением стала Мурманская область.

- Мне прислали пригласительное письмо, что нужен молодой специалист на должность начальника караула пожарной части. Я согласился, так как очень хотелось участвовать в такой работе, быть причастным к тушению пожаров, руководить процессом. А к арктическому климату я был готов, так как сам родом с Севера, - рассказывает пожарный.

Уже спустя год службы в Мурманске Дмитрию предстояло дежурить в новогоднюю ночь. В этом году ему тоже выпало провести сутки, с 31 декабря на 1 января, без бокала шампанского в руках.

По словам мужчины, сотрудников МЧС, которые будут дежурить в новогоднюю ночь, разумеется, не выбирают при помощи «короткой спички» или бросания монетки. Есть определенный порядок, как это происходит.

- У нас есть четыре караула, которые заступают на дежурство поочередно. Нет такого, что, мол, «ты плохой человек, ты и пойдешь». Выпала смена – идешь. Не выпала – можешь праздновать дома. В этом году меня перевели из одной части в другую, поэтому поменялся номер караула, и я вновь дежурю, - объясняет Дмитрий.

Пожарные, дежурящие в новогоднюю ночь, отмечают праздник своей маленькой рабочей семьей. Фото: личный архив Дмитрия Васюкова

Наш собеседник отмечает, что не расстраивается, когда приходится дежурить в праздники, и не относится к этому как к наказанию.

- Это моя работа, так что подобные ситуации уже воспринимаю как должное. Я знаю, зачем я встаю по утрам и как моя профессия важна для людей. Понятное дело, что все хотят Новый год встретить с семьей... Моя жена и дети относятся к этому с пониманием, - говорит он.

Новогодняя ночь – такое же заступление на сутки, как обычно. Смена начинается в 9.15 31 декабря, а заканчиваются в 9.15 1 января. Но и о празднике караул не забывает.

- К полуночи собираемся все вместе у нас в помещении пожарной части, накрываем стол. Своей маленькой семьей, только уже рабочей, отмечаем. Слушаем поздравление президента. Я лично еще загадываю желание. Но в любом случае мы всегда готовы к вызовам, даже в куранты, - признается пожарный.

Дмитрий рассказал, что за два часа до Нового года ему приходилось выезжать на пожар – он тушил вспыхнувший гараж. К счастью, никто тогда не пострадал.

Уже после полуночи пожарным периодически приходится выезжать из-за задымления в подъездах домов. Люди выходят курить на лестничные площадки, а окурки бросают в мусоропровод.

Вообще, по словам спасателя, на новогодних праздниках пожаров случается больше, чем в обычные дни, так что времени расслабляться нет.

- Люди употребляют алкоголь, из-за чего начинают вести себя неосторожно, в том числе и с огнем. Роль тут играют и свечи, которые зажигают в квартирах, оставляя их без присмотра, а также фейерверки и хлопушки, которые запускают неправильно. Нужно быть предельно внимательными, особенно если голова не трезвая, - говорит Дмитрий.

Самый запоминающийся вызов у мурманчанина был тоже в преддверии новогодних праздников. Это случилось 27 декабря 2020 года, когда в Коле загорелся местный колледж.

- Стояли жгучие морозы, почти -30 было в тот день. Мы работали на протяжении 12 часов, все промокли, устали. Одежда покрылась толстой коркой льда. Это один из самых сложных пожаров на моей памяти. К счастью, спасать людей нам тогда не пришлось, - рассказал Дмитрий Васюков.

Начальник караула желает жителям Мурманской области душевно и весело провести праздник, а главное – не забывать о мерах пожарной безопасности.

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