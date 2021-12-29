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Общество29 декабря 2021 10:02

График работы поликлиник, загса, МФЦ, ветклиник и других учреждений Мурманска на новогодних праздниках-2022

Что будет работать в Мурманске на новогодних каникулах в 2022 году
Авторы (2):
Ника СВЕТЛОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
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Будем рады, если телефоны экстренных служб на праздниках вам не пригодятся.

Будем рады, если телефоны экстренных служб на праздниках вам не пригодятся.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

«КП»-Мурманск» искренне поздравляет своих читателей с Новым годом. Мы желаем отлично встретить 2022-й и провести его без хлопот! Но предупрежден – значит вооружен. Публикуем график работы различных служб на новогодних каникулах и надеемся, что он вам не понадобится.

Если к врачу…

Поликлиники: 1, 3, 5, 7 и 9 января - выходные; 31 декабря, 2, 4, 6 и 8 января - с 09.00 до 15.00; прием вызовов на дом с 09.00 до 12.00.

Дежурство врачей-специалистов во взрослых поликлиниках

4 и 6 января – врач-травматолог-ортопед с 09.00 до 15.00, поликлиника № 1 (ул. Карла Маркса, 52); 4 и 6 января - врач-оториноларинголог с 09.00 до 15.00, поликлиника № 1; 4 и 6 января – врачи-хирурги (с приемом травматологических пациентов) с 09.00 до 15.00 в филиалах поликлиники № 2 по адресам: ул. Морская, 9 и пр. Кольский, 149а.

Также будут принимать прививочные кабинеты по вакцинации против новой коронавирусной инфекции во время работы амбулаторно-поликлинических учреждений.

Дежурство врачей-специалистов в детских поликлиниках

4 января – оториноларинголог с 10.00 до 12.00, поликлиника № 4 (ул. Бочкова, 1); 4 января – травматолог-ортопед с 10.00 до 12.00, поликлиника № 4; 6 января - оториноларинголог и детский хирург с 10.00 до 12.00, поликлиника № 1 (ул. Папанина, 1); 6 января - травматолог-ортопед с 10.00 до 12.00, поликлиника № 5 (ул. Инженерная, 1а); 8 января – оториноларинголог с 10.00 до 12.00, поликлиника № 5.

Стоматология

31 декабря - с 09.00 до 14.00 стоматологическое отделение № 1 (пр. Ленина, 78); с 14.30 до 21.00 кабинет неотложной стоматологической помощи, стоматологическое отделение № 2 (пр. Героев-североморцев, 56); 1 января - с 12.00 до 21.00 кабинет, стоматологическое отделение № 2; 2 января - с 09.00 до 15.00 детское стоматологическое отделение (ул. С. Перовской, 8); с 09.00 до 21.00 кабинет, стоматологическое отделение № 2; 3 января - с 09.00 до 15.00 отделение № 1 (пр. Ленина, 78); с 14.30 до 21.00 кабинет, стоматологическое отделение № 2; 4 января - с 09.00 до 15.00 стоматологическое отделение № 4 (г. Североморск, ул. Головко, 7); с 09.00 до 15.00 стоматологическое отделение № 2; с 14.30 до 21.00 кабинет, стоматологическое отделение № 2; с 09.00 до 15.00 стоматологическое отделение мурманской городской поликлиники № 2 (пр. Кольский, 149а);

5 января - с 09.00 до 15.00 детское стоматологическое отделение; с 09.00 до 15.00 стоматологическое отделение № 3 (ул. Буркова, 17); с 14.30 до 21.00 кабинет, стоматологическое отделение № 2; 6 января - с 09.00 до 15.00 стоматологическое отделение № 5 (ул. Буркова, 17); с 14.30 до 21.00 кабинет, стоматологическое отделение № 2; с 09.00 до 15.00 стоматологическое отделение мурманской городской поликлиники № 2 (пр. Кольский, 149а); 7 января - с 09.00 до 21.00 кабинет, стоматологическое отделение № 2;

8 января - с 09.00 до 15.00 стоматологическое отделение мурманской городской поликлиники № 2 (пр. Кольский, 149а); с 09.00 до 15.00 стоматологическое отделение № 4; с 09.00 до 15.00 стоматологическое отделение № 1; с 09.00 до 15.00 детское стоматологическое отделение; с 14.30 до 21.00 кабинет, стоматологическое отделение № 2; 9 января - с 09.00 до 21.00 кабинет, стоматологическое отделение № 2.

Продолжат работу в праздничные дни мобильные прививочные пункты в торговых центрах Мурманска по следующему графику: 30 декабря пункты работают с 12 до 20 часов; 31 декабря, 1, 2 и 7 января - выходные праздничные дни; 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января - с 12 до 18 часов; 10 января пункты вернутся к прежнему режиму и будут работать с 12 до 20 часов.

Женские консультации

№ 1 (Карла Маркса, 9), № 2 (ул. Лобова, 8) – 2 и 8 января с 9.00 до 15.00; № 3 (Кольский проспект, 143, 145) – 31 декабря с 9.00 до 15.00.

…за письмом

31 декабря почта в Мурманске работает по графику воскресенья. 3, 4, 5, 6, 8 и 9 января все почтовые отделения - по обычному графику.

- 1, 2 и 7 января - выходные. В эти дни почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ, - сообщили в пресс-службе компании.

Измененный график работы также вывесят в почтовых отделениях.

…за документами

Стало известно, как будет работать загс в Мурманске в новогодние дни.

- Отдел по регистрации смерти открыт 4, 5, 6 и 10 января с 09.00 до 15.00 (без перерыва). Остальные отделы в новогодние праздники работать не будут, - сообщили «КП»-Мурманск» в загсе.

Расписание работы загса также появится 28 декабря на официальном сайте администрации Мурманска.

С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года МФЦ работать не будут.

Однако северяне смогут воспользоваться услугой по распечатке сертификатов, содержащих QR-код. Для этого с 3 по 8 января организовано дежурство сотрудников МФЦ.

В Мурманске дежурные сотрудники МФЦ будут работать с 3 по 6 и 8 января с 12.00 до 17.00. Также будет организовано дежурство в прививочном пункте в ТРК «Плазма» (ул. Рогозерская, 4).

Надо ехать

С 31 декабря по 9 января автобусы и троллейбусы в Мурманске будут ходить по измененному расписанию.

Как сообщили в АО «Электротранспорт», троллейбусы № 4 и 6 и автобус № 18 будут курсировать в новогоднюю ночь. 31 декабря (до 00.00) общественный транспорт работает по воскресному расписанию.

1 января автобусные и троллейбусные маршруты работают по специальному расписанию, за исключением автобусов № 11, 25, 29 и 4Т, которые начнут курсировать только с 10 января.

Со 2 по 9 января общественный транспорт работает по расписанию «Зима. Воскресенье».

С подробным графиком движения автобусов и троллейбусов в праздничные дни можно ознакомиться на сайте перевозчика murmansktrolleybus.ru.

27 декабря на маршруты №3 / №4 выйдет «Новогодний» троллейбус. Фото: АО «Электротранспорт»

27 декабря на маршруты №3 / №4 выйдет «Новогодний» троллейбус. Фото: АО «Электротранспорт»

Ветклиники

Ветеринарный пункт в Коле

31 декабря, 1-3, 7, 9 января - выходной

4-6, 8 января - с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.0

Ветеринарный пункт в Мурмашах С 31 декабря по 9 января - выходной

Кольская районная ветеринарная станция

С 31 декабря по 2 января, с 4 по 9 января – выходной 3 января – с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00 Полярнозоринская городская ветеринарная станция

31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7-9 января - выходной

3, 6 января - с 11.00 по 15.00

Ветеринарный участок Заозерск

31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7-9 января - выходной

3, 6 января - с 11.00 по 15.00

Оленегорская городская ветеринарная станция

31 декабря, 1-3, 5, 7-9 января - выходной

4, 6 января - с 11.00 по 15.00

Ветеринарный участок Ловозера

31 декабря, 1, 2, 4-6, 7-9 января - выходной

3 января – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00 Ветеринарный пункт в Ревде

31 декабря, 1, 2, 4-6, 7-9 января - выходной

3 января – с 09.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00

Печенгская районная ветеринарная станция

31 декабря, 1-3, 5, 7, 9 января - выходной

4-8 января с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00

Ветеринарный участок в Заполярном

31 декабря, 1, 2, 4, 6, 7, 9 января - выходной 3, 5, 8 января – с 09.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00 Полярнинская городская ветеринарная станция

31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7-9 января - выходной 3, 6 января - с 10.00 до 15.00 Ветеринарный участок Снежногорск

31 декабря, 1,2 января, 6, 7, 9 января - выходной

3-5, 8 января - с 10.00 до 15.00 Апатитская городская ветеринарная станция

31 декабря, 1, 2, 5. 7-9 января - выходной

3, 4, 6 января - с 10.00 до 16.00

Кировская городская ветеринарная станция

1, 2, 4, 6, 7, 9 января - выходной

3, 5, 8 января - с 10.00 до 16.00

Ковдорская районная ветеринарная станция

31 декабря, 1, 2, 5, 7, 8, 9 января - выходной

3, 4, 6 января - с 10.00 до 14.00

Кандалакшская районная ветеринарная станция

31 декабря, 1, 3, 4, 31.12.2021 - выходной

Североморская городская ветеринарная станция

31 декабря, 1, 2, 4, 5, 7, 9 января - выходной

3, 6. 8 января - с 10.00 до 16.00

Мончегорская городская ветеринарная станция

31 декабря – с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 до 14.00

1, 2, 5, 7, 9 января - выходной

Таможенные пункты

С 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года: Кировский пост - выходной Морской порт Мурманск - круглосуточно Аэропорт Мурманск - выходные (в зависимости от графика движения самолетов) МАПП Борисоглебск- 09:00 – 18:00 Без выходных и праздничных дней МАПП Салла - 08:00 – 22:00 Без выходных и праздничных дней МАПП ЛОТТА - 08:00 – 19:00 понедельник-пятница 10:00 – 18:00 суббота-воскресенье Без выходных и праздничных дней

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